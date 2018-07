Claude Nougaro Jazz Troubadour

Programmation musicale

The duke

Dave Brubeck

Album Brubeck plays Brubeck

Columbia

Sourire

Claude Nougaro

Album Nougaro 79

Mercury

Three to get ready

Dave Brubeck

Album Their last Time Out

Columbia

Le Jazz et la Java

Claude Nougaro

Album Olympia 85

Mercury

Work song

Les McCann

Album Soul Hits

Pacific Jazz

Sing-sing song

Claude Nougaro

Album Au New-Morning

Mercury

For Lena and Lenny

The Quincy Jones / Sam Nastico Orchestra

Album Basie and Beyond

Qwest Records

Mon disque d'été

Claude Nougaro

Album Tu Verras

Mercury

Fever

Quincy Jones and his Orchestra

Album Fever

Roof and Trocadero

Docteur

Claude Nougaro

Anthologie Sa majesté le Jazz

Mercury

Sister salvation

Slide Hampton

Album Sister salvation The Slide Hampton Octet

Atlantics

Soeur âme

Claude Nougaro

Album Soeur âme

Mercury

Girl talk

Georgie Fame

Album Georgie does his things with strings

CBS / BGO

Dansez sur moi

Claude Nougaro

Album Locomotive d'or

Mercury

Fables of Faubus

Pepper Adams

Album Pepper Adams plays the compositions of Charles Mingus

Fresh Sounds Records

Harlem

Claude Nougaro

Album The best de scène

Mercury

The Cat

Eddy Louiss

Inédit (1ère adapation instrumentale)

Le Chat

Claude Nougaro

Album The best de scène

Mercury

Gravy Waltz

Buddy Emmons

Album Buddy Emmons Steel Guitar

Mercury

Les mains d'une femme dans la farine

Claude Nougaro

Album Claude Nougaro

Mercury

St Thomas

Sonny Rollins

Album Now's the time !

RCA Victor LP

A tes seins

Claude Nougaro

Olympia 85

Mercury

Gloria

Don Byas

Album Don Byas in Paris

Prestige LP

Gloria

Claude Nougaro

Album Femmes et famines

Mercury

Blue rondo à la turk

Richard Galliano

Album Blue rondo à la turk

La Lichere

A bout de souffle

Claude Nougaro

Album Claude Nougaro

Mercury

Jeru

Miles Davis

Album Birth of the cool

Capitol

Le piano de mauvaise vie

Claude Nougaro Album Bleu, blanc, blues

Mercury

Round midnight

Gil Evans

Album BD Music et Cabu présentent Gil Evans

BD Music

Autour de minuit

Claude Nougaro

Album Une voix, dix doigts

Mercury