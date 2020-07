De belles voix dans le poste (1/2)

Encouragés par la voix de Bobby Scott, chantons la musique pour oublier : Music, maestro, please ! Une programmation dédiée à la voix dans tout ses états - jazz, bossa, samba... - en hommage à David jazz, cet amoureux de la chanson disparu le 18 juillet dernier.

Créateur prolifique, François Jisse travaille la matière acoustique et électronique, et expérimente la scène comme chanteur et guitariste. Elle sera son premier tremplin, accompagné par Dominique Marge. L'interprétation du tube d'Idir A vava inouva cristallise toute la poésie solaire et ludique du duo David et Dominique. Ses créations musicales, comme des explorations d'un monde aux infinies possibilités, se retrouvent au théâtre, à la radio comme au cinéma.