Jazz et Tango

♫ Programmation musicale

Carlos Gardel / Afredo Le Pera

"El dia que me quieras"

Paquito D'Rivera, saxophone alto

Jorge Dalto, piano

Extrait de l'album "Blowin' " (1981)

LATIN ORIGINALS

Osvaldo Pugliese / Juan Tizol

"La Yumba-Caravan"

Paquito D'Rivera, saxophone alto

Diego Urcola, trompette

Alon Yavnai, piano

Oscar Stagnaro, contrebasse

Pernell Saturnino, percussions

Mark Walker, batterie

Extrait de l'album "Funk Tango" (2005)

SUNNYSIDE RECORDS

Astor Piazzolla

"Revirado"

Paquito D'Rivera, saxophone alto

Hector Del Curto, bandonéon

Diego Urcola, trompette

Alon Yavnai, piano£

Oscar Stagnaro, contrebasse

Mark Walker, batterie

Extrait de l'album "Funk Tango" (2005)

SUNNYSIDE RECORDS

Diego Urcola

"Milonga para Paquito"

Diego Urcola, trompette

Luis Perdomo, piano

Hans Glawischnig, contrebasse

Eric Mc Pherson, batterie

Extrait de l'album "Appreciation" (2011)

CAMJAZZ

Gene De Paul

"You don't know what love is"

Diego Urcola, trompette

Juan Dargenton, bandonéon

Extrait de l'album "Mates" (2013)

SUNNYSIDE COMMUNICATIONS

Thelonious Monk

"Straight no chaser"

Olivier Manoury, bandonéon

Yves Torchinsky, contrebasse

Extrait de l'album "Bando Monk"

JUSTE UNE TRACE / AMOC

Duke Ellington

"Sophisticated lady /Dama sofisticada"

Gustavo Beytelman, piano

Juan-Jose Mosalini Jr, bandonéon

Roberto Tormo, contrebasse

Extrait de l'album "Tango a la Duke" (2004)

BPM MUSIC

Charles Mingus

"Fables of Faubus"

Gustavo Beytelman, piano

Juan-Jose Mosalini, bandonéon

Patrice Caratini, contrebasse

Extrait de l'album "Violento" (1986)

LABEL BLEU

David Raksin

"Laura"

Pablo Aslan, contrebasse

Abel Rogantini, piano

Nicolas Henrich, bandoneon

Gustavo Bergalli, trompette

Daniel Piazzolla, batterie

Extrait de l'album "Buenos Aires Piazzolla in Brooklyn" (2011)

SOUNDBRUSH RECORDS

Eduardo Arolas

"La cachila"

Pablo Aslan, contrebasse

Abel Rogantini, piano

Jorge Retamoza, saxophone

Gustavo Bergalli, trompette

Daniel Piazzolla, batterie

Extrait de l'album "Buenos Aires Tango Standards" (2015)

ZOHO MUSIC

Michel Legrand

"You must believe in spring"

Fernando Otero, piano

Hector Del Curto, bandonéon

Nicolas Danielson, violon

Inbal Segev, violoncelle

Pedro Giraudo, contrebasse

Extrait de l'album "X-Tango" (2004)

FREE HAND

Quique Sinesi

"Milonga para Hermeto"

Pablo Ziegler piano

Quique Sinesi, guitare

Walter Castro, bandonéon

Extrait de l'album "Buenos-Aires report" (2007)

SAPHRANE

Dino Saluzzi

"Minguito"

Dino Saluzzi, bandonéon

David Friedman, marimba

Anthony Cox, contrebasse

Extrait de l'album "Rios" (2010)

VERABRA RECORDS

M. Di Genova / O. Massa / D. Ramos

"Otra noche en la viruta"

Otros Aires

Extrait de l'album "Dos"

UNION DE MUSICOS INDEPENDIENTES