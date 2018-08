Mélodies brésiliennes

Générique

Ennio Morricone "Une Voce allo Specchio" (avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi/Compilation Mondo Morricone REF COLOSSEUM 34.8057

Programmation musicale

♫ Antonio Carlos Jobim piano avec un orchestre arrangé et dirigé par Claus Ogerman

"Se todos fosse iguais a você" (Tom Jobim) from Orfeu Negro

Extrait de l'album Brazilian Byrd produit par Teo Macero (1965) COLUMBIA 88883735352-13

♫Peter Eldridge chant et piano avec Keith ganz guitare, Joel Frahm saxophone ténor, Tim Lefebvre contrebasse et Ben Wittmann percussions et batterie

"Someone to light up my life" (Tom / Jobim / Gene Lees)

Extrait de l'album Mad Heaven (2011) PALMETTO RECORDS

♫Aaron Goldberg piano avec Matt Penman basse contrebasse et Eric Harland batterie

"Manha de Carnaval" (Luis Bonfa) du film de Marcel camusOrfeu negro

Extrait de l'album Bienestan (2011) SUNNTSIDE COMMUNICATIONS 1945

♫Blubell chant

"Você e eu" (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes)

Extrait de l'album Cantaoras do brasil (2012) DECKDISC 221612

♫Eddie Higgins piano avec Jay Leonhart contrebasse et Terry Clarke batterie

"Você e eu"(Carlos Lyra)

Extrait de l'album Speaking of Jobim (2000) SUNNYSIDE COMMUNICATIONS 1092

♫Sirius B / Joe (Ze) claviers, Azhar chant, Kevin Figes saxophone, Greg Cordez basse et Felix Gibao percussions

"Inflencia do Jazz" (Carlos Lyra)

Extrait de l'album Posto nove (2000) BASELINE 006

♫ Filo Machado voix et guitare

"Take five" (Paul Desmond)

Extrait de l'album Cantando um samba (1999) MALANDRO RECORDS 71011

♫Rosa Passos chant avec Lula Galvao guitare, Jorge Helder contrebasse et Rafael Barata batterie

"As Rosas nao falam" (Cartola)

Extrait de l'album é luxo so' (2011) DISCMEDI BLAU 4949-02

♫ Anat Cohen clarinette avec Jason Lindner piano, Joe Martin contrebasse et Daniel Freedman batterie

"As rosas no falam" (Cartola)

Extrait de l’album Claroscuro (2014) ANZIC 0040 (2012)

♫ Paulo Moura clarinette avec Joel Nascimento bandolim, Rafael Rabello guitare à 7 cordes, Mauricio Carilho guitare, Jonas Pereira, Carlinhos Do Cavaco cavaquinho, Jorguinho pandeiro, Neoci de bonsucesso tam tamet Joviniano ganza

"Chorinho pra ele" (Hermeto Pascoal)

Extrait de l’album Mistura e manda (1983) PAIXAO 753

♫ Dom Um Romao batterie et percussions, Lloyd Mc Neil flûte, Joao Donato clavecin, Amauri Tristao guitare et Frank Tusa basse "Family talk''

Extrait de l'album "Dom Um Romao" (1974) SOUL BROTHERS RECORDS

♫Joao Donato

"A Ra" (Joao Donato)

Extrait de l'album Quem e Quem (1973) Anthologie Beginner guide to bossa nova NASCENTE 082

♫Paula Morelenbaum chant avec Joao Donato piano et chant

"A Ra" (Joao Donato)

Extrait de l'album Paula Morelenbaum & Joao Donato (2010) BISCOITO FINO 992

♫Toquinho guitare en duo avec Paulinho Nogueira guitare

"Odeon" (Ernesto Nazareth) & "Samba em preludio" (Baden Powell)

Extrait de l'album Toquinho / Paulinho Nogueira (1999) MOVIE PLAY / BS 323

♫Paula Morelenbaum chant avec le Big Band de la radio de Stuttgart soliste Joo Kraus trompette arrgts Ralf Schmid

"Tarde em Itapua" (Toquinho / Vinicius De Moraes)

Extrait de l’album Bossarenova (2010) BISCOITO FINO BF 979

♫Ornella Vanoni chant avec Toquinho guitare et Vinicius De Moraes chant

"Samba de la rosa " (Vinicius De Moraes / Tom Jobim / Sergio Bardotti)

Extrait de l'album La voglia, la pazzia, l'incoscenzia, l'allegria (1976) CGD / WARNER 9031

♫Ornella Vanoni chant avec Toquinho guitare et Vinicius De Moraes chant

"Io so que ti amero" (Vinicius De Moraes / Tom Jobim / Sergio Bardotti)

Extrait de l'album La voglia, la pazzia, l'incoscenzia, l'allegria (1976) CGD / WARNER 9031

♫Elis Prodon avec Eduardo Taufic piano, Carlinhos Moreno et Ricardo Menezes guitares, Paulo Oliveira basse et Flavio Brio percussions

"Stare separati" (Antonio Carlos Jobim / Giorgio Calabrese) (Chega de saudade)

Extrait de l'album Elis Prodon Samba é Amore (1987)

♫Maria Pia de Vito chant avec Huw Warren piano et Roberto Taufic guitare

"Dio ci penzarrà" (Partido alto) (Chico Buarque / Maria Pia de Vito)

Extrait de l'album Core (2017) MILLE SUONI / JANDO 115

♫ Monica Salmaso chant avec Nelson Ayres piano, Paulo Bellinati guitare, cavaquinho, Teco Cardoso flûte, Rodolfo Stroeter contrebasse et Ricardo Mosca batterie et percussions

"Partido alto"(Chico Buarque)

Extrait de l'album Noites de gala, samba na rua (2007) DISCMEDI BLAU 4351-02

♫Clara Moreno chant avec Joyce guitare, Rodolfo Stroeter contrebasse et Tutty Moreno batterie percussions, sifflet

"Mon manège à moi " (Norbert Glanzberg / Jean Constantin)

Extrait de l'album Meu samba torto (2007) FAROUT RECORDINGS 115

♫Marcio Faraco chant et guitare avec Philippe Baden Powell piano, Carlos Malta saxophone baryton, Alberto Continentino contrebasse Marco Lobo percussions et Paulo Braga batterie

"Ca sert à quoi l'amour ?" (Michel Emer)

Extrait de l'album Um rio (2008) CHANT DU MONDE 2741621

♫Tania Maria chant et piano avec Eddie Gomez contrebasse, Julinho, Mestre Carneiro percussions et Fabien Haimovici batterie "Intimidade" (Tania Maria Correa Reis)

Extrait de l'album Intimidade (2005) BLUE NOTE / CAPITOL 094633379022

♫Tommy Flanagan piano avec George Mraz contrebasse et Kenny Washington batterie

"Você abuso"(Antonio Carlos / Jocafi)

Extrait de l'album Jazz poet (1989) TIMELESS 301