Arrangeurs et arrangements / Vocal Jazz 1/2

Générique

Ennio Morricone

Una donna allo specchio

Programmation musicale

♫ Ella Fitzgerald chant avec un orchestre arrangé et dirigé par André Previn

I can't get started (Vernon Duke / Ira Gershwin)

Extrait de l'album Sweet and Hot (1955) Decca - Anthologie The legendary Decca recordings / Ella & the arrangers GRP 46482 / 4

♫ Ella Fitzgerald chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Marty Paich

Thanks for the memory (Robin / Rainger)

Extrait de l'album Whisper not (1962) VERVE 5894782

♫ Billie Holiday avec un orchestre arrangé et dirigé par Ray Ellis

The end of a love affair (Edward Redding)

Extrait de l'album Lady in Satin (1959) COLUMBIA / SONY 88875076132

♫ Tony Harper chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Marty Paich

Lady lonely (Bert Soul / Paul Atkerson)

Extrait de l'album Lady Lonely (1959) RCA FRESH SOUND RECORDS

♫ Nat King Cole chant avec un orchestre dirigé et arrangé par Ralph Carmichael avec le Quintette de George Shearing

Lost april (Newman / Spencer / De Lange)

Extrait de l'album Nat King Cole singe / George Shearing plays (1962) CAPITOL 7483322

♫ Nat "King" Cole chant avec un orchestre dirigé et arrangé par Gordon Jenkins

When I fall in love (Victor Young / Edward Heyman)

Extrait de l'album Love is the thing (and more) (1957) CAPITOL 7466482

♫ Frank Sinatra avec un orchestre dirigé et arrangé par Gordon Jenkins

It was a very good year (Erwin Drake) (1990) REPRISE RECORDS 1029

♫ Frank Sinatra avec un orchestre dirigé et arrangé par Don Costa

Come rain or come shine (Johnny Mercer / Harold Arlen)

Extrait de l’album Sinatra & strings (1961) UNIVERSAL 94600

♫ Gloria Lynne chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Claus Ogerman

Bewitched (Rodgers / Hart)

Extrait de l'album Intimate moments (Fontana 1965) Anthologie Gloria Lynne Starry eyes VERVE 539777-2

♫ Betty Carter chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Claus OgermanWhen I fall in love (Victor Young / Edward Heyman)

Extrait de l'album Round midnight (New-York 1962) RHINO 8122-71784-2

♫ Lorraine Ellison chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Oliver NelsonHeart and soul (Carmichael / Loesser)

Extrait de l'album Introducing Miss Lorraine Ellisson Heart & Soul (1966) WARNER 27717

♫ Etta Jones chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Oliver Nelson

How deep is the océan (Irving Berlin)

Extrait de l'album So Warm (1961) FRESH SOUNDS RECORDS 761

♫ Peggy Lee avec un orchestre arrangé et dirigé par Quincy Jones

New-York city blues & Los Angeles blues (Peggy Lee / Quincy Jones)

Extraits de l’album Blues Cross Country AMERICAN JAZZ CLASSICS 99060

♫ Lucy Reed chant avec un septet arrangé et dirigé par Gil Evans

Love for sale (Cole Porter)

Extrait de l'album This is Lucy Reed (1957) FANTASY 19432

♫ Johnny Mathis chant avec un orchestre dirigé et arrangé par Gil EvansIt might as well be spring (Hammerstein II / Rodgers)

Extrait de l'album A New sound in Popular song (1957) CBS LP 980080 1

♫ Helen Merrill avec un orchestre dirigé et arrangé par Gil Evans

I'm a fool to want you (J.S Harron / J. Wolf / F.Sinatra)

Extrait de l'album Collaboration Helen Merrill / Gil Evans (1988) EMARCY 834205-2

♫ Don Elliot chant et arrangements, solistes Billy Byers trombone et Hal Mc Kusik clarinette

Polka dot and moonbeans (Burkr / Van Heusen)

Extrait de l'album Don Elliott Sings (1955) FRESH SOUNDS / BETHLEHEM LP 15

♫ Dinah Washington chant avec un orchestre arrangé par Billy Byers et dirigé par Quincy Jones

I wanna be loved (Edward Heyman / Fred Rose / Johnny Green)

Extrait de l'album I wanna be loved (1962) MERCURY RECORDS 60729

♫ Sarah Vaughan avec un orchestre arrangé et dirigé par Billy Byers

I let a song out of my heart (Ellington / Mills / Nemo / Redmond)

Extrait de l'album Sarah Vaughan : Duke Ellington Songbook (Pablo / 1980) PABLO 2312-144-2

♫ Ivie Anderson avec l'orchestre de Duke EllingtonMood indigo (D. Ellington / B. Bigard / I. Mills) & I don't mean a thing (if it ain't got that swing) (Duke Ellington / I. Mills)

Anthologie Duke Ellington presents Ivie Anderson (1973) COLUMBIA 5016542

