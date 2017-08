Italie(s) (4/5)... par Laurent Valéro

♫ Programmation musicale

Henri Salvador / Maurice Pon

Dans mon île

Extrait de l'album A la France (2001)

Renato Sellani piano

Gianni Basso saxophone ténor

PHILOLOGY 207.2

Gene De Paul / Don Raye

You don't know what love is

Extrait de l'album Le cose inutili (2001)

Renato Sellani piano

Enrico Rava trompette

PHILOLOGY 213.2

R. Rodgers / L. Hart

It never entered my mind

Extrait de l'album The art of Romance (1991)

Tiziana Ghiglioni, chant

Michel Graillier, piano

Riccardo Del Fra, contrebasse

Simon Goubert, batterie

MUSIDISC

Ennio Morricone

Il clan dei siciliani

Extrait de l'album Secondo tempo (2001)

Giovanni Tommaso Quintet

CAM JAZZ

Aldo Romano

Il camino

Extrait de l'album Volte (1989)

Franco d'Andrea, piano

Hein Van De Geyn, contrebasse

Aldo Romano, contrebasse

OWL 052

Stefano Bollani

Bar biturico

Extrait de l'album Les fleurs bleues (2002)

Stefano Bollani piano solo

LABEL BLEU 6635

Zequinha De Abreu

Tico tico na fuba

Extrait de l'album Carioca (2008)

Stefano Bollani, piano

Jorge Helder, basse

Armando Marçal , percussions

UNIVERSAL 602517748170

Stefano Bollani

Na baixa do sapteiro

Extrait de l'album Voce e eu (2000)

Barbara Casini, chant

Stefano Bollani, piano

Phil Woods, saxophone

PHILOLOGY 302.2

Hermeto Pascoal

Ginga carioca

Maria Pia de Vito, chant

Huw Warren, piano

Gabriele Mirabassi, clarinette

PARCO DE LA MUSICA 012

Guinga

Baiao de lacan

Extrait de l'album Graffiendo vento (2004)

Gabriele Mirabassi, clarinette

Guinga, guitare

EGEA 107

Enrico Pieranunzi

Les amants

Extrait de l'album Racconti mediterranei (2000)

Enrico Pieranunzi, piano

Gabriele Mirabassi, clarinette

Marc Johnson, contrebasse

EGEA 078

Enrico Pieranunzi

Il canto delle differenze

Enrico Pieranunzi, piano

Extrait de l'album Con infinite voci (1999)

EGEA 071

Enrico Pieranunzi

Seaward

Extrait de l'album Don't forget the poet (1999)

Enrico Pieranunzi, piano

Stefano d'Anna,saxophone soprano

Hein Van de Geyn, contrebasse

Hans Van Oosterhout, batterie

CHALENGE RECORDS 70065

Cristina zavalloni

Luna park

Extrait de l'album La donna di cristallo (2012)

Cristina Zavalloni et le Radar Band

EGEA 157

Raffaello Paretti

Come nei film

Extrait de l'album Maremma (2006)

Raffaello Paretti, contrebasse

Antonello Salis, accordéon

Stefano Cantini, saxophone soprano

Bebo Ferra, guitare

EGEA 119

Jean Constantin

Les 400 coups

Extrait de l'album The woman next door (1999)

Rita Marcotulli, piano et claviers

Enrico Rava, trompette

Stefano Di Battista, saxophone soprano

Michel Benita, contrebasse

Roberto Gatto, batterie

LABEL BLEU 6601