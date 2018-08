Chansons… Les uns par les autres

Générique

Ennio Morricone

"Une Voce allo Specchio" (avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi/Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

Programmation musicale

♫Claude Nougaro

"Ah ! si vous connaissiez ma poule" (Charles Borel-Clerc / Albert Willemetz / René Toché ) (1938)

Extrait de l'album Récréations (1974)

MERCURY 3753666

♫Claude Nougaro

"La javanaise" (Serge Gainsbourg) (1963)

Extrait de l'album Récréations (1974)

MERCURY 3753666

♫Marine Boréale

"Une chose entre autres" (Serge Gainsbourg) (1987)

Extrait de l'album Gainsnord / Serge's songs revisited by band from The Lowlands (2009)

SONIC SCENERY 123456

♫ Mathieu Rosaz

"Ohio" (Serge Gainsbourg)

Extrait de l'album Ex fan des 80' (2017)

MRP

♫Duo / Perrine Mansuy piano et François Cordas saxophone ténor

"Comme ils disent" (Charles Aznavour) (1972)

Extrait de l'album Duo Plays Charles Aznavour (2006) produit par Alan Douglas

DOUGLAS 14

♫Tommy Tune chant avec The Manhattan Rhythm Kings

"The old fashion way" (Garvarentz / Aznavour / Hirshorn / Kasha)

Extrait de l'album Slow Dancin' Comédie Musicale (1997)

RCA VICTOR 09026- 68322-2

♫Barbara

"Même si tu revenais" (V. Buggy / J. Chaumelle)

Anthologie Barbara Un soleil noir (Raretés / documents) (2017)

MERCURY 5377195/21

♫ Annick Cisaruk chant en duo avec David Venitucci accordéon

"A peine" (Roland Romanelli / Barbara)

Extrait de l'album Annick Cisaruk chante Barbara

CELLULOID 006607 (2006)

♫Annick Cisaruk chant en duo avec David Venitucci accordéon

"L'île aux mimosas" (Barbara / Luc Plamondon)

Extrait de l'album Annick Cisaruk chante Barbara

CELLULOID 006607

♫Marc Hemmeler piano avec Ray Brown contrebasse et Daniel Humair batterie

"La vie en rose" (Piaf / Louiguy)

Extrait de l'album Easy does it (1995)

ELABETH 621020

♫Claude Nougaro

"L'accordéoniste" (Michel Emer)

Extrait de l'album Bleu Blanc, blues

MERCURY

♫Michel Hermon chant avec Gérard Barreaux accordéon et Pierre-Michel Sivadier piano et arrgts

"Mr William" (Jean-Roger Caussimon / Léo Ferré)

Extrait de l'album Michel Hermon Un récital Léo Ferré (1998)

LAST CALL RECORDS 3041312

♫Cyril Mokaiesh en duo avec Giovanni Mirabassi piano

"C'est peut-être" (Romain Didier / Allain Leprest)

Extrait de l'album Naufragés (2015)

SONY

♫Giovanni Mirabassi piano avec Glenn Ferris trombone et Flavio Boltro trompette

"Les Oiseaux de passage" (Brassens)

Extrait de l'album (((Air))) (2003)

SKETCH 33036

♫Capucine Ollivier chant avec Alain Soler guitare et Jean- Bernard Oury

"La non demande en mariage" (Brassens)

Extrait de l'album En Brassant Brassens (2014)

ORCHÊSTRA / DURANCE 032014

♫L'orchestre de Jean-Claude Vannier

"Supplique pour être enterré à la plage de Sète"(George Brassens)

Extrait de l'album L'orchestre de Jean-Claude Vannier interprète les musiques de Georges Brassens (1974)

PHILIPS / MERCURY 2772504

♫Jean Claude Vannier

"Super nana" (Jean-Claude Vannier) direction musicale Michel Bernholc

Extrait de l'album Jean-Claude Vannier (1975)

WARNER BROS 56 123

♫Michel Jonasz

"Armstrong" (Trad / Claude Nougaro)

Extrait de l'album Chanson française (2007)

MJM 3283451112523

♫Howard Roberts guitare avec Bill Pittman guitare rythmique, Dave Grusin orgue, Chuck Berghofer basse, et Larry Bunker percussions "A man and a woman" (Francis Lai)

Extrait de l'album Jaunty-Jolly ! (1967)

CAPITOL 50058

♫Nina Papa chant avec Béatrice Alunni piano, Marc Peillon contrebasse et André Ceccarelli batterie et Franck le Donne percussions "Plus fort que nous" (Francis Lai / Pierre Barouh)

Extrait de l'album Evidencia (2018)

PEPITA MUSIQUES 294580

♫Olivier Ker Ourio harmonica avec Sylvain Luc guitare, Laurent Vernerey basse et Lukmil Perez batterie

"La bicyclette" (Francis Lai / Pierre Barouh)

Extrait de l'album French Songs (2017)

BONSAI MUSIC 145922

♫Ellery Eskelin saxophone ténor avec Marc Ribot guitare et Kenny Wollesen batterie

"The sun died" (Il est mort le soleil) (Hubert Giraud)

Extrait de l'album The sun died (1996)

SOUL NOTE 121282-2

♫Robin Mc Keele chant

"The sun died" (Ann Gregory / Hubert Giraud)

Extrait de l'album Melodic Canvas (2018)

DOXIE RECORDS

♫Marc Berthoumieux accordéon avec Giovanni Mirabassi piano, Henri Texier contrebasse et André Ceccarelli batterie

"La chanson d’Hélène" (Philippe Sarde / Jean-Lou Dabadie) du film de Claude SautetLes choses de la vie (1970)

Extrait de l’album In other words SLV 004

♫Christiane Canavese avec David Venitucci à l’accordéon

"Ces petits riens" ( Serge Gainsbourg)

Extrait de l’album Canavese chante Gainsbourg AMCD 999

♫ Christiane Canavese avec Michel Graillier piano, Riccardo Del Fra contrebasse et Simon Goubert batterie

"Machins choses" (Serge Gainsbourg)

Extrait de l’album The art of romance (1991) MUSIDISC 500232

♫ Mélanie Dahan chant avec Giovanni Mirabassi piano, Marc-Michel Le Bevillon contrebasse, Matthieu Chazarenc batterie

"La salle et la terrasse" (Bernard Dimey / Charles Aznavour)

Extrait de l'album La princesse et le croque-notes (2008)

CRISTAL RECORDS 08-14

♫Claude Nougaro

"Un jour tu verras" (Georges Van Parys / Mouloudji) (1938)

Extrait de l'album Récréations (1974)

MERCURY 3753666