Tangos d'ici et d'ailleurs...par Laurent Valéro

♫ Programmation musicale

Yuji Toriyama

"Jealous man" (No me hagas melancolico)

Ryota Komatsu, bandonéon

Yuji Toriyama, guitare

Extrait de l'album "Tangologue" (2005)

SONY

Edmundo Rovira

"A Evaristo Carriego"

Ryota Komatsu y su Orchestra Tipica

Extrait de l'album "Live in Tokyo 2002"

BMG / JAPAN

Julian Plaza

"Danzarin"

Ryota Komatsu y su Orchestra Tipica

Extrait de l'album "Live in Tokyo 2002"

BMG / JAPAN

Osvaldo y Emilio Fresedo

"Vida mia"

Ranko Fujisawa, chant

Orchestre de Victor Buchino

MUSIC HALL

Piazzolla / Ferrer

" Maria de Buenos-Aires : Yo soy Maria"

Claudia Pannone, chant

Quinteto Angel

Christian Gerber, bandonéon

Frank Shulte, piano

Bernard Von der Gabelentz, violon

Johannes Henshel, violoncelle

Fabien Kalbitzer, contrebasse

Extrait de l'album "Claudia Pannone Alma de Tango Live on tour in Germany"

DELTA ENTERTAINMENT

Enrique Cadicamo / Juan-Carlos Cobian

"Yuyo verde"

Emma Milan, chant

Rudy Flores, guitare

Nini Flores, bandonéon

Extrait de l'album "Serenata Portena" (1997)

LONG DISTANCE

Homero Esposito / Amando Pontier

"El milagro"

Emma Milan, chant

Rudy Flores, guitare

Extrait de l'album "A mis dos Homeros Poetas del Tango" (2002)

LONG DISTANCE

Abel Fleury

"Te vas Milonga"

Vicente Greco

"Ojos negros"

Ciro Perez et Vidal Rojas, guitares

Extrait de l'album "Hommage à Roberto Grela"

ASPIC

Eladia Blasquez / Astor Piazzolla

"Siempre se vuelve a Buenos-Aires"

Debora Russ, chant

Alejandro Schwartz, guitare

Victor Villena, bandonéon

Mauricio Angarita, contrebasse et arrangements

Extrait de l'album "Tangos pendientes" (2012)

ACCORDS CROISES

Gardel / Le Pera

"Volver"

Sandra Rumolino, chant

Juan-Jose Mosalini, bandonéon

Extrait de l'album "Alma de Tango" (2015)

ACCORDS CROISES

Stroscio / Enriquez

"Corto y Louise"

Cesar Strocio, bandonéon

Claudio "Pino" Enriquez, guitare

Hubert Tissier, contrebasse

Extrait de l'album "Les Tangos de Corto" (1998)

BUDA MUSIQUE

Virgilio et Homero Esposito

"Naranjo en flor"

Misia, chant

Victor Villena, bandonéon

Extrait de l'album "Do primeiro fado ao ultimo tango" (2005)

WARNER

Enrique Cadicamo / Gillermo Barbieri

"Anclao en Paris"

Cristina Branco et Riccardo Dias, accordéon

Bernardo Couto, guitare portugaise

Bernardo Moreira, contrebasse

UNMU

Carlos Do Carmo

"Dois Portos"

Carlos Do Carmo, chant

Walter Hidalgo, bandonéon

Extrait de l'album "Carlos Do Carmo Ao vivo Lisbonne" (2004)

MERCURY

Contursi / Mores

"En esta tarde gris"

Martirio, chant

Raul Rodriguez, guitares flamencas

Chano Dominguez piano

Javier Colina, contrebasse

Guillermo Mc Guill, cajon et batterie

Extrait de l'album "Flor de piel" (1999)

52 PM

Rossi / Podesta

"Como abrazado a un rencor"

Miguel Poveda, chant

Orchestre de Rodolfo Mederos

"Dialogos de Buenos-Aires a Granada" (2013)

UNIVERSAL

Gardel / Le Pera

"El Dia que me quieras"

Mayte Martin et Tete Montoliu, piano

Horacio Fumero, contrebasse

Nan Mercasder, percussions

Extrait de l'album "Free Boleros" (1996)

K INDUSTRIA CULTURAL

Consuelo Velázquez / Enrique Granados

"Besame mucho"

Gabriel Merlino, bandonéon solo

Extrait de l'album "Bandoneon dreams" (2005)

FUYE