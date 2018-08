Aretha Franklin, les débuts

Première heure de l'émission consacrée à Aretha Franklin

Ennio Morricone "Une Voce allo Specchio" (avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi/Compilation Mondo Morricone

Programmation musicale

♫Lifescape Olivier Régin chant avec Renaud de Lacvivier piano, Pierre-Yves Lejeune contrebasse et Arnaud Girard batterie

« Light my fire » (Manzarek / Morrison / Krieger / Densmore)

Extrait de l’album Therapy (2011) Compilation Pop in Jazz (2016)

♫ Dado Moroni piano en duo avec Max Ionata saxophone ténor

"Isn't she lovely ?" (Stevie Wonder)

Extrait de l'album Two for Stevie (2014)

♫ Iro Rantala piano en duo avec Ulf Wakenius guitare

"Sir duke" (Stevie Wonder)

Extrait de l'album Good stuff (2017)

♫Michel Graillier piano solo

"All in love is fair" (Stevie Wonder)

Extrait de l'album Fairly (1991)

♫ Laura Littardi chant avec Carine Bonnefoy piano, Francesco Bearzatti saxophone ténor, Mauro Gargano contrebasse et Guillaume Dommartin batterie

"Another star"(Stevie Wonder)

Extrait de l'album Inner dance (2012)

♫ Fleurine chant avec Brad Meldhau piano et quatuor à cordes

« Logical song » (R. Davies / R. Hodgson)

Extrait de l’album Close enough for love (2000)

♫ Pink Turtle

"Logical song" (R. Davies / R. Hodgson)

Extrait de l’album Pop in swing (2008)

♫ Pink Turtle "We are the champions" (Frederick Mercury)

Extrait de l’album Pop in swing (2008)

♫ Hank Jones clavecin avec un orchestre arrangé et dirigé par Oliver Nelson "Mas que nada" (Sergio Mendes)

Extrait de l'album Happenings (1967)

♫ Dee Felice Trio : Dee Felice batterie avec Frank Vincent piano et Lee Tucker contrebasse

"The crickets sings" (Marcos & Paulo Sergio Valle)

Extrait de l'album In heat (1969) BETHLEHEM JAZZ 20-3502-2

♫ Mel Tormé arrgts Jimmy Jones

"Raindrops keeps fallin' on my head" (Hal David / Burt Bacharach) du film de George Roy HillButch Cassidy and the sundance kid (1969) Extrait de l'album Raindrops keeps fallin' on my head (1970)

♫ Sarah Vaughan chant avec Jimmy Rowles piano, Monty Budwig et Donald Bailey batterie

"A house is not a home" (Burt Bacharach / Hal David)

Extrait de l’album Sarah Vaughan & Jimmy Rowles Quintet (1975)

♫ Winton Kelly piano avec Ron Mc Clure contrebasse et Jimmy Cobb batterie

"Walk on by" (Burt Bacharach / Hal David)

♫ The Meters / Art Neville orgue, Leo Nocentelli guitare, George Porter Jr basse et Joseph Modeliste batterie

"The look of love" (Burt Bacharach / Hal David)

Extrait de l’album Zony Mash (1969) produit par Allen Toussaint (1969)

♫ Carmen Mc Rae chant avec Eric Gunissson piano, Scott Colley contrebasse et Mark Pulice batterie

"Love me tender" (Elvis Presley / Vera Maison)

Extrait de l'album Any old time (1986)

♫ Stanley Turrentine saxophone ténor avec Shirley Scott orgue, Jimmy Poinder guitare, Bob Cranshaw basse et Idris Muhammad "Blowin in the wind" (Bob Dylan)

Extrait de l'album Common Touch (1968)

♫ Ben Sidran chant et piano en duo avec Rodolfe Burger chant et guitare avec Leo Sidran orgue Hammond B3, Marcelo Giuliani basse et Alberto Mallo batterie

"Blowin in the wind" (Bob Dylan)

Extrait de l'album Dylan different (2009)

♫ Dianne Reeves avec Billy Child piano, Kenny Garrett saxophone soprano, Romero Lubambo guitare, Reginald Veal basse et Brian Blade batterie

"Suzanne" (Leonard Cohen)

♫ Freddie James

"Hallelujah" (Leonard Cohen)

Extrait de la compilation Montreal Jazz Club Session 2

♫ Jacques Mahieux chant et batterie avec Sylvain Kassap clarinettes et Yves Rousseau contrebasse

"Seul au sommet" (Lonely at the top) (Randy Newman)

♫ Jacques Mahieux chant avec Fabrice Devienne piano, Sylvain Kassap clarinette Yves Rousseau contrebasse et David Pouradier Duteil batterie

"Guilty" (Randy Newman)

♫ Christy Baron chant en duo avec David Finck contrebasse

"Ain't no sunshine" (Bill Withers)

♫ Patricia Barber avec Marc Johnson contrebasse

"Ode to Billie Joe"(Bobby Gentry)

♫ Bobo Moreno chant avec Ole Kock Hansen piano et Bo Stief contrebasse

"I do it for your love" (Paul Simon)

♫ Ray Bryant piano avec un orchestre arrangé et dirigé par Eumir Deodato "Bridge over troubled water" (Paul Simon)

♫ Paul Desmond saxophone alto avec un orchestre arrangé et dirigé par Don Sebesky

"Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon)

Extrait de l’album Bridge Over Troubled Water (1970) A&M 3032