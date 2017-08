Duos (1/2)... par Laurent Valéro

♫ Programmation musicale

Bob Dorough / Dave Frishberg

"Who's on first"

Bob Dorough et Dave Frishberg, piano et chant

Extrait de l'album "Who's on first ?" (2000)

BLUE NOTE RECORDS

Rose / Jolson / Dreyer

"Me and my shadow"

Frank Sinatra en duo avec Sammy Davis Jr

45T

REPRISE RECORDS

B.G. De Silva / L. Brown /R. Henderson

"The birth of the blues"

Frank Sinatra en duo avec Louis Armstrong

The Edsel Show 1957

Extrait de l'anthologie "The live Duets" (1943-1957)

VOICE

Herman Hupfeld

"As time goes bye"

Frank Sinatra en duo avec Bing Crosby

Bing Crosby Show 1954

Extrait de l'anthologie "The live Duets" (1943-1957)

VOICE

Vernon Duke / Ira Gershwin

"I can't get started"

Bing Crosby en duo avec Rosemary Clooney

Orchestre sous la direction de Buddy Cole

Extrait de l'album "Fancy meeting you here" (1958)

BLUEBIRD

Medley

"Don't worry 'bout me / I'm in the mood for love"

Louis Prima en duo avec Keely Smith

Extrait de l'anthologie "Wild, cool and swinging'"

CAPITOL RECORDS

Harold Arlen / Johnny Mercer

"My shining hour"

Harold Arlen, chant

Orchestre arrangé et dirigé par Peter Matz

Extrait de l'album "Harold Sings Harlen" (1966)

COLUMBIA 6520

Harold Arlen / E.Y Harburg

"Ding dong the witch is dead"

Barbra Streisand en duo avec Harold Arlen

Orchestre arrangé et dirigé par Peter Matz

Extrait de l'album "Harold Sings Harlen" (1966)

COLUMBIA

Bernstein / Sondheim

"Something coming"

Nils Landgren en duo avec Janis Siegel, chant

Jan Lungren, piano

Dieter Lig, contrebasse

Wolfgang Haffner, batterie

Extrait de l'album "Some other time" (A tribute to Leonard Bernstein) (2016)

ACT

Gershwin / DuBose / Heyward

"Bess you is my woman"

Mel Tormé en duo avec Frances Faye

Orchestre de Duke Ellington

Russell Garcia, direction

Extrait de l'album "The complete George Gershwin Porgy and Bess" (1956)

SOLID / BETHLEHEM

Barry Manilow / Bruce Sussman / Jack Feldman

"Big city blues"

Barry Manilow en duo avec Mel Tormé

Bill Mays, piano

Mundell Loewe, guitare

George Duvivier, contrebasse

Shelly Manne, batterie

Extrait de l'album "Paradise café" (1996)

ARISTA

Barry Manilow / Bruce Sussman / Jack Feldman

"Blue"

Barry Manilow en duo avec Sarah Vaughan

Bill Mays, piano

Mundell Loewe, guitare

George Duvivier, contrebasse

Shelly Manne, batterie

Extrait de l'album "Paradise café" (1996)

ARISTA

Rita Mann / Mel Mitchell

"Passing strangers"

Billy Eckstine en duo avec Sarah Vaughan

Orchestre de Hal Mooney

Billy Tucker, direction

Extrait de la compilation "Billy Ekcstine Jazz Masters"

VERVE

Cole Porter

"You'd be so nice to come home to"

Billy Eckstine en duo avec Hellen Merill

Bobby Tucker, piano

Benny Carter, saxophone alto

Paul West, contrebasse

Vernell Fournier, batterie

Extrait de l'album "Billy Eckstine sings with Benny Carter" (1987)

EMARCY

Leiber / Stoller

"Im a woman"

Petula Clark en duo avec Peggy Lee

Extrait de la compilation "Petula Clark Duets"

VILLAGE RECORDS

Laura Nyro

"Wedding bell blues"

Extrait de la compilation "Petula Clark Duets"

VILLAGE RECORDS

F. Andre / G. Khan / W. Schwand

"Dream a little dream of me"

KD Lang en duo avec Tony Bennett

Lee Musiker, piano

Gray Sargent, guitare

Paul Langosh, basse

Clayton Cameron, batterie

Extrait de l'album "A wonderful world" (2002)

COLUMBIA

Fisher / Segal

"I keep going back to joe"

Gil Manly en duo avec Mark Murphy

Simon Walace, piano

Mundell Loewe, guitare

George Duvivier, contrebasse

Shelly Manne, batterie

Extrait de l'album "With a song in my heart" (2009)

ARISTA

Neal Hefti / Bobby Troup

"Girl Talk"

Ben Sidran, chant et piano

Johnny Griffin, saxophone ténor

Extrait de l'album "Ben Sidran / Johnny Griffin Have you… meet Barcelona ?" (1999)

ORANGE BLUE

Michel Legrand / Eddy Marnay

"Quand on s'aime"

Michel Legrand en duo avec Nana Mouskouri

Extrait de l'Anthologie Michel Legrand

MERCURY

Michel Legrand / Alan et Marilyn Bergman

"What are you doing the rest of your life ?"

Alan Bergman, chant

Orchestre arrangé et dirigé par Jorg Keller

Till Brönner, trompette

Extrait de l'album "Lyrically Alan Bergman" (2007)

VERVE