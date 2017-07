Restons cool

Générique :

Ennio Morricone avec la voix d’Edda dell’Orso

« Une Voce allo Specchio »

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi in la compilation Mondo Morricone)

COLOSSEUM 34.8057

Robert Mitchum

« Coconut Water »

(W. Houdini)

Extrait de l’album Calypso is like-so, 1957

EMI 8326772

Dean Martin

« Cha Cha Cha d’Amour »

(Leona Gabriel-Henri Salvador/Leo Johns, arrgts : Nelson Riddle)

Extrait de la compilation There’s no Tomorrow from album Cha Cha Cha de Amor, 1962

CHANT DU MONDE 274274344

Dean Martin chant with Barney Kessel guitare, Ken Lane piano, Red Mitchell bass, Irv Cottler batterie

« Blue Moon »

(Rodgers/Hart)

Extrait de l’album Dream with Dean., 1964

COLLECTOR’S CHOICE MUSIC 254-2

Line Renaud and Dean Martin with Dick Stabile and his Orchestra

« Two Sleepy Poeple »

(Frank Loesser/Hoagy Carmichaël) (1955)

Bonus de l ‘album Line Renaud’s in Love

PARLOPHONE 5099940923024

Sammy Davis Jr. et Carmen Mc Rae

« Two Sleepy People »

(Frank Loesser/Hoagy Carmichaël, arrgts : Jack Pleis)

Extrait de l’album Boy Meets Girl, 1957

VERVE

Sammy Davis Jr. et Count Basie

« My Shining Hour »

(Harold Arlen/Johnny Mercer, arrgts : Quincy Jones)

Extrait de l’album Our Shining Hour, 1965

VERVE 837446-2

Sammy Davis Jr.

« Azure »

(Ellington/Mills, arrgts : David Cavanaugh)

Extrait de l’album The Many Faces of Sammy Davis Jr., 1965

PICKWICK 3002

Frank Sinatra

« Nothing but the Best »

(Rotella, arrgts Skip Martin)

Extrait de l’album Sinatra and Swingin’ Brass, 1962

REPRISE RECORDS 7599-27021-2

Frank Sinatra

« Moonlight in Vermont »

(Karl Suessdorff/John Blackburn , arrgts : Billy May)

Extrait de l’album Come Fly with me, 1958

CAPITOL 4969942

Stan Getz

« Moonlight in Vermont »

(Karl Suessdorff/John Blackburn, arrgts : Claus Ogerman)

Extrait de l’album Reflections, 1963

VERVE 532322-2

Paul Desmond

« Desmond Blue »

(Paul Desmond, arrgts : Bob Prince)

Extrait de l’album Desmond Blue, 1962

RCA 74321 37751 2

Doris Day chant with Andre Previn piano, Red Mitchell bass, Frank Capp batterie

« Close your Eyes »

(Horace Silver/Ellen May Shashoyan)

Extrait de la compilation West Jazz Vocalists from album Duet, 1962

FREMEAUX et ASSOCIÉS 5623

Helen Carr chant with Howard Roberts guitare, Cappy Lewis trompette, Red Mitchell bass

« Why Do I Love you »

Extrait de la compilation West Jazz Vocalists from album Why Do I Love you, 1955

FREMEAUX et ASSOCIÉS 5623

Jesse Belvin with Marty Paich Orchestra and Art Pepper

« Makin’ Whoopee »

(Walter Donaldson/Gus Kahn)

Extrait de la compilation West Jazz Vocalists from album Mr Easy, 1960

FREMEAUX et ASSOCIÉS 5623

Gerry Mulligan sax baryton, Bob Brookmeyer trombone, Red Mitchell bass, Frank Isola batterie

« Makin’ Whoopee »

(Walter Donaldson/Gus Kahn) (Live in Paris,1954)

Extrait de la compilation Too Cool Vol.2

RCA 82876 579302

Bud Shank saxophone, Bill Perkins saxophone, Hampton Hawes piano, Red Mitchell bass, Mel Lewis batterie

« A Sinner Kissed an Angel »

(Davis/Joseph)

Extrait de l’album Bud Shank Quintets, 1955

PACIFIC JAZZ RECORDS 32-5356

Julie London chant with Bud Shank sax alto, Joe Pass guitare, Russ Freeman piano, Monty Budwig bass, Colin Bailey batterie

« I’ve Got you Under my Skin »

(Cole Porter, arrgts : Russ Freeman)

Extrait de l’album All through the Night, 1956

JASMINE 308

June Christy chant with Al Viola guitare, Bud Shank flûte

« I Fall in Love too easily »

(J Styne/S Cahn)

Extrait de l’album The Intimate Miss Christy, 1963

CAPITOL 3698002

Chet Baker voix, trompette with Russ Freeman piano, Carson Smith bass, Bob Neel batterie

« Let’s Get Lost »

(Loesser/Mc Hugh)

Extrait de l’album Chet Baker Sings and Plays, 1955

PACIFIC JAZZ RECORDS 32-5352

Chet Baker voix, trompette with Michel Graillier piano, Ricardo Del Fra bass, John Engels batterie

« I Can’t Get Started »

(Gershwin/Duke)

Extrait de l’album Chet Baker Sings again, 1986

TIMELESS 238

Dakota Staton

« My Funny Valentine »

(Rodgers/Hart, arrgts : Van Alexander)

Extrait de l’album The Late Late Show, 1957

CAPITOL 876

Marvin Gaye

« The Shadow of your Smile »

(Johnny Mandel/Paul Francis Webster, arrgts : Bobby Scott)

Extrait de l’album Vulnerable, 1997

MOTOWN RECORDS 530786-2

Lou Rawls

« Don’t Explain »

(Billie Holiday/Arthur Herzog Jr., arrgts : HB Barnum, prod : David Axelrod)

Extrait de l’album Soulin’, 1966

CAPITOL 88515