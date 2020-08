Piazzolleando

Après un Retour de Plage très brésilien, nous partons en Argentine sur les traces du compositeur et bandonéoniste Astor Piazzolla.

Né en 1921 à Mar del Plata en Argentine, Astor Piazzolla quitte rapidement ce pays avec sa famille pour New York. C'est là-bas qu'il débute l'apprentissage du bandonéon puis du piano.

De retour en Argentine, il fait la rencontre d'Alberto Ginastera qui l'initie à la composition. En 1946, il fonde son premier orchestre avec lequel il joue des morceaux signés de sa propre main. Il décide d'étudier plus profondément la composition et part suivre les cours de Nadia Boulanger à Paris. Grâce à son enseignement, Astor Piazzolla se tourne davantage vers la musique populaire de son pays en écrivant des tangos. Il devient alors le porte-parole de cette musique qu'il fera rayonner dans le monde entier.

Vidéos