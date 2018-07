Made in France (2/2) par Thierry Jousse

Générique : Ennio Morricone« Une Voce allo Specchio »

(avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO deLa Stagione dei Sensi /Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

_____________________________________

Eddy Louiss orgue, Jimmy Gourley guitare, Guy Pedersen bass, Kenny Clarke drums : « Bohemia after Dark »

(Oscar Petiford)

Extrait de l’album Bohemia after Dark (1973)

REF EMARCY RECORDS 013140-2

Claude Engel : « Belle Gueuse (A) (Long Version) »

(Claude Engel)

Extrait de l’album 99% Pop, in compilation French Funk Experience (1972)

REF NSFUNK 007

Eddy Louiss Quartet : « Colchiques »

(Trad., arrgts : Eddy Louiss)

Extrait de l’album Flomela, in compilation Freedom Jazz France (1968)

REF HEAVENLY SWEETNESS 076

Florent Pélissier Quintet : « Colchiques dans les Prés »

(Trad.)

Extrait de l’album Bijou Voyou Caillou (2018)

REF HEAVENLY SWEETNESS 178

Leron Thomas/Florian Pélissier : « What a Difference a Day Makes »

(Maria Grever)

Extrait de l’album Cap de Bonne Espérance (2015)

REF HEAVENLY SWEETNESS 136

Dee Dee Mc Neil & The Movements (Barney Wilen sax etc.) : « Willow Weep for me »

(Ronell/Bourne)

Extrait de l’album Soul Hour (1968)

REF SONORAMA RECORDS C-62

Barney Wilen and his Amazing Free Rock Band : « Dur Dur Dur »

(Mimi Lorenzini/Barney Wilen)

Extrait de l’album Dear Prof Leary (1968)

REF SPV 441062

Jef Gilson : « Newport Bounce »

(Jef Gilson)

Extrait de l’album Malagasy at Newport-Paris (1973)

REF JAZZMAN RECORDS

Stella Levitt, chant avec Dennis Luxion, piano, Ricardo Del Fra, bass, Al Levitt drums : « Note so High »

(Stella Levitt)

Extrait de l’album Stella Levitt, in compilation Freedom Jazz France (1981)

REF HEAVENLY SWEETNESS 076

Fred Pallem & Le Sacre du Tympan : « Le Village du Sorcier »

(Fred Pallem)

Extrait de l’album L’Odyssée (2018)

REF TRAIN FANTÔME