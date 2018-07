Made in France (1/2) par Thierry Jousse

Aujourd'hui : pop et chansons...

Générique : Ennio Morricone« Une Voce allo Specchio »

(avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO deLa Stagione dei Sensi /Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

____________________________________________

Bernard Estardy : « Riviera Express »

(Bernard Estardy)

Extrait de l’album Electro Sounds Vol.2, Compilation French Funk Experience (1973)

REF NSFUNK 007

Bernard Estardy : « Ala Mia Thar »

(Bernard Estardy)

Extrait de l’album La Formule du Baron (1969)

REF CBS 64 401

Bernard Estardy : « Angoisse au Cœur »

(Bernard Estardy)

Extrait de l’album Electro Sounds Vol.2, Compilation Space Oddities 1970-1982 (1973)

REF BORN BAD RECORDS 103

Pierre et Marie Vassiliu : « On Imagine le Soleil »

(Pierre Vassiliu)

Extrait de l’album Amour Amitié, Compilation Face B 1965-1981 (1970)

REF BORN BAD RECORDS 100

Pierre Vassiliu : « L’Oiseau »

(Pierre Vassiliu)

Extrait de l’album Vassiliu Déménagements (1978)

REF BARCLAY 90207

Ménage à Trois (Max Flash (Michel Polnareff) - Michaël Dove (Michel Colombier) & Adrienne Anderson) : « Big Street »

(Max Flash/Michaël Dove/Adrienne Anderson)

Extrait de l’album Ménage à Trois (1980)

REF ARABELLA 200 148

Michel Polnareff : « Computer’s Dream »

(Michel Polnareff)

Extrait de l’album Polnareff’s (1971)

REF UNIVERSAL MUSIC 784155-2

Nino Ferrer : « Looking for You »

(Nino Ferrer)

Extrait de l’album Nino and Radiah et Le Sud, Coffret Nino Ferrer L’Intégrale (1974)

REF UNIVERSAL MUSIC 374703-4

Nino Ferrer : « La Rua Madureira »

(Nino Ferrer/Daniel Berreta)

Extrait du coffret Nino Ferrer L’Intégrale (1970)

REF UNIVERSAL MUSIC 374704-1

Pierre Barouh : « Le Voyage »

(Yoshiro Nakamura/Pierre Barouh)

Extrait de l’album Itchi Go Itchi E (1998)

REF SARAVAH 2089

Françoise Hardy : « Chanson d’O »

(Tuca/B Du Pac)

Extrait de l’album La Question (1971)

REF FLARENASCH 728693

Brigitte Fontaine : « Brigitte »

(Brigitte Fontaine/Olivier Bloch Lainé)

Extrait de l’album Brigitte Fontaine (1972)

REF SARAVAH 1034

Léo Ferré/Zoo : « Les Albatros »

(Léo Ferré/Zoo)

Extrait de l’album La Solitude (1971)

REF BARCLAY 841268_2

Nicoletta/Zoo : « Dieu est Nègre »

(Léo Ferré)

Extrait de l’album Visage (1971)

REF RIVIERA 521 175

Forever Pavot : « Est-ce ainsi que les Hommes Vivent ? »

(Louis Aragon/Léo Ferré, arrgts : Émile Sornin)

Extrait de l’album C’est Extra : 13 Reprises de Léo Ferré (2018)

REF LA SOUTERRAINE

Forever Pavot : « Les Cordes »

(Émile Sornin)

Extrait de l’album La Pantoufle (2017)

REF BORN BAD RECORDS 099

Aquaserge : « C’est pas tout mais »

(Aquaserge)

Extrait de l’album Laisse ça Être (2017)

REF ALMOST MUSIC 14

Pierre Daven Keller : « Champ Magnétique »

(Pierre Daven Keller)

Extrait de l’album Kino Music (2018)

Pas de références commerciales