Latin grooves

Générique :

Ennio Morricone avec la voix d’Edda dell’Orso

« Une Voce allo Specchio »

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi in la compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

Jack Costanzo bongos with Eddie Cano piano etc.

« Latin Fever »

(Jack Costanzo/Eddie Cano)

Extrait de la compilation Beginner’s Guide to Lounge and Exotica from album Latin Fever, 1958

NASCENTE 085

Enoch Light

« Mambo Jambo »

(Town/Prado/Karl)

Extrait de l’album Persuasive Percussion Vol.2, 1960

GOLDIES 25492

Perez Prado and his Orchestra

« Besame Mucho »

(Consuelo Velasquez/Sunny Skylar)

Extrait de l’album Havana, 3 A.M., 1956

BEAR FAMILY RECORDS 15462

Rosemary Clooney and Perez Prado

« Sway»

(Luiz Demetrio-Pablo Beltran Ruiz/Norman Gimbel)

Extrait de la compilation Americans Sing Latin America from album A Touch of Tabasco, 1960

FREMEAUX et ASSOCIÉS 5661

Lena Horne

« Night and Day »

(Cole Porter, arrgts : Shorty Rogers, dir : Lennie Hayton)

Extrait de l’album Lena Goes Latin or Lena Like Latin, 1963

DRG RECORDS 510

The Latin Jazz Sextet with Eric Dolphy

« A Night in Tunisia »

(D. Gillespie/F. Papparelli)

Extrait de la compilation Bongo L and from album Latin Jazz Sextet, 1961

CAPITOL 853413-2

Dizzy Gillespie y Machito

« Exuberante »

(Arturo Chico O’Farrill, arrgts : Arturo Chico O’Farrill)

Extrait de la compilation Mambo Domingo from album Afro Cuban Jazz Moods, 1976

UNIVERSAL MUSIC 584410-2

Ray Barretto

« Senor Funk »

(Marcus Fiorillo)

Extrait de l’album Eye of the Beholder, 1977

EXPANSION 36

Joe Bataan

« Shaft »

(Isaac Hayes)

Extrait de la compilation Groove révolution from album St Latin’s Day Massacre, 1972

WAGRAM MUSIC 3319852

Mongo Santamaria congas with John Blare violon etc.

« Last Tango in Paris »

(Gato Barbieri, arrgts : Marty Sheller)

Extrait de l’album Fuego, 1973

VAYA RECORDS 18

Gato Barbieri sax ténor with Lonnie Liston Smith piano, Joe Beck guitare, Ron Carter electric bass, Lenny White batterie, Gene Golden congas, bongos, Nana Vasconcelos berimbau, congas

« Tupac Amaru »

(Gato Barbieri)

Extrait de la compilation Groove Revolution from album Fenix, 1971

WAGRAM MUSIC 3319852

Leon Thomas chant with Lonnie Liston Smith piano, James Spaulding flute, Cecil Mc Bee bass, Roy Haynes batterie, Richard Landrum bongos

« Song for my Father »

(Horace Silver/Ellen May Shashoyan)

Extrait de l’album Spirits Known and Unknown, 1970

RCA 09026 63876 2

Tito Puente

« Oye Como Va »

(Tito Puente) (1984)

Extrait de la compilation Latin Jazz The Essential Album

MANTECA 208

Ramsey Lewis piano with Cleveland Eaton bass, Maurice White batterie etc.

« Blue Bongo »

(Richard Evans, arrgts : Richard Evans)

Extrait de l’album Going Latin, 1966

VERVE 790

Count Basie and his Orchestra

« Gypsy Queen »

(Gabor Szabo, arrgts : Oliver Nelson)

Extrait de la compilation The Vibe Vol.4 from album Afrique, 1971

RCA 82876 579302

Cal Tjader vibraphone, Paul Horn flûte, Lonnie Hewitt piano, Al Mc Kibbon contrebasse, Willie Bobo batterie, percussions, Mongo Santamaria congas, bongos

« Afro Blue »

(Mongo Santamaria)

Extrait de la compilation Carribean in America 1915-1962 from album Concert by the Sea, 1959

FREMEAUX et ASSOCIÉS 5664

La Lupe and Mongo Santamaria Orchestra

« Besito pa ti »

(Santamaria/Miller) (1963)

Extrait de la compilation Dance with the Queen

FANIA 773 130 305-2