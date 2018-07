L'Afrique Fantôme

programmation musicale :

Générique : Ennio Morricone,

BO de La Stagione dei Sensi : « Une Voce allo Specchio »

Edda dell’Orso, voix

Compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

, © RCA

Oliver Nelson / arr Oliver Nelson,

« Afrique »

Count Basie and his Orchestra

Album Afrique, 1971

RCA 74321 37508 2

, © Frémeaux et Associés

Jimmy Giuffre / arr Jimmy Giuffre

« Two for Timbuktu »

Sonny Stitt

album Sonny Stitt Plays the Jimmy Giuffre Arrangements, 1959

Compilation Africa in America

FRÉMEAUX ET ASSOCIÉS 5397

, © Discovery Records

Duke Ellington,

« Purple Gazelle »

Duke Ellington and his Orchestra

Album Afro Bossa, 1963

DISCOVERY RECORDS 71002

, © Candid

Max Roach,

« Tears for Johannesburg »

Max Roach with Abbey Lincoln, chant

Coleman Hawkins sax ténor etc.

Album We Insist! - Freedom Now Suite, 1960

CANDID 79002

, © KAZ Records

Dollar Brand ,

« Uka-Jonga Phambili »

The Jazz Epistles : Abdullah Ibrahim, piano - Hugh Masakela, trompette - Kippie Moeketsi, sax alto - Jonas Gwangwa, trombone - Claude Shange, bass - Gene Latimore, drums

Anthologie Jazz in Africa Vol.1

KAZ RECORDS 24

, © TIPTOE

Abdullah Ibrahim ,

« African Marketplace »

Abdullah Ibrahim, piano

Marcus Mc Laurine, bass

Georges Gray drums

Album Cape Town Flowers, 1997

TIPTOE 8888262

, © ENJA

Sathima Bea Benjamin / Buster Williams,

« Winnie Mandela-Beloved Heroine »

Sathima Bea Benjamin, voix

Larry Willis, piano

Ricky Ford, sax ténor

Buster Williams, bass

Billy Higgins, drums

Album Lovelight, 1990

ENJA 60222

, © Ogun Records

Johnny Dyani,

« Funk dem Dudu »

Blue Notes : Chris Mc Gregor, piano - Dudu Pukwana, sax - Louis Moholo, drums and percussions

Album Blue Notes for Johnny, 1987

OGUN RECORDS 024-028

, © Nascente

Dudu Pukwana ,

« Baloyi »

Dudu Pukwana and Spear : Dudu Pukwana, sax soprano - Mongezi Feza, trompette - Bizo Mngqikana, sax tenor - Harry Miller, bass - Louis Moholo, drums

(1973)

Compilation South African Funk Experience

NASCENTE

, © Bronswood

Shabaka Hutchings,

« Nguni »

Shabaka and the Ancestors

Album Wisdom of the Elders, 2016

BRONSWOOD 155

Larry Holt / arr Umla Sadau-Holt,

« African Violet »

Sadaka : Marti Mabin, chant - Umla Sadau-Holt, sax - electric piano, percussions etc.

Album Premonition 1982, in anthologie Spiritual Jazz 6. Vocals

JAZZMAN RECORDS 076

, © JAZZMAN RECORDS

Eddie Gale,

« African Sunshine »

Eddie Gale, trompette

(1972)

Anthologie Spiritual Jazz 6. Vocals

JAZZMAN RECORDS 076

, © Warner Bros. Masters

Herbie Hancock,

« Wiggle-Waggle »

Herbie Hancock , piano

Album Fat Albert Rotunda, 1969

WARNER BROS. 9362-47540-2

, © Family Records

N.A. Archibong / William Nghe Ngor,

« Na Waya »

Ghetto Blaster

Album People, 1985

Compilation Essential Afrobeat

FAMILY RECORDS 982 425-4

Fela Kuti,

« Witchcraft »

Fela Kuti

Album The 69 Los Angeles Sessions, 1969

Compilation Essential Afrobeat

FAMILY RECORDS 982 425-4

, © Harmless Recordings

Anwar Richards,

« I Feel Funky »

Matata

(1974)

Compilation Africa Funk 2

HARMLESS RECORDINGS 02

, © Syllart Productions

Geraldo Pino,

« Heavy Heavy Heavy »

Geraldo Pino & the Heartbeats

Album Let’s Have a Party, 1974

Coffret Afrique 50 ans de Musique

SYLLART PRODUCTIONS 3218462/1

, © Rough Guides

Gabriella Ghermandi,

« Be Kibir »

Gabriella Ghermandi

Album Ethipoia, 2016

Compilation The Rough Guide to Ethiopian Jazz

ROUGH GUIDES 1350

, © Safiko

Anonyme / Tumi

« Afrique »

Tumi and the Volume

Album Tumi and the Volume 2006

SAFIKO RECORDS 007