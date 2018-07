Jazz, Rock etc. - vendredi 20 juillet 2018

Générique : Ennio Morricone,

BO de La Stagione dei Sensi : « Une Voce allo Specchio »

Edda dell’Orso, voix

Compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

programmation musicale :

, © CBS

P Vee / D Juan,

« More and More »

Blood, Sweat & Tears

Album Blood, Sweat & Tears, 1968

CBS 30DP304

, © CBS

David Clayton Thomas,

« Lucrecia Mc Evil »

Blood, Sweat & Tears

Album Blood, Sweat & Tears 3, 1970

Compilation Greatests Hits

CBS 64803

, © Wounded Bird Records

David Clayton Thomas / arr Adrian Drover,

« Spinning Wheel »

Maynard Ferguson

Album MF Horn Two, 1972

WOUNDED BIRD RECORDS 3170

, © CBS

Robert Lamm,

« Does anybody really Know what Time it is ? »

Chicago

Album Chicago Transit Authority, 1969

CBS 66221

, © Zappa Records

Frank Zappa,

« Twenty Small Cigars »

Frank Zappa

Album Chunga’s Revenge, 1970

ZAPPA RECORDS 633039

, © Blue Note

Frank Zappa / arr Frank Zappa,

« King Kong »

Jean-Luc Ponty,

Album King Kong-Jean Luc Ponty Plays the Music of Frank Zappa, 1970

BLUE NOTE 7895392

, © Ryko

Frank Zappa,

« Blessed Relief »

Frank Zappa

Album The Grand Wazoo, 1972

RYKO 40583/3

, © Asylum

Joni Mitchell,

« Blue Motel Room »

Joni Mitchell with Larry Carlton guitare, Jaco Pastorius bass

Album Hejira, 1976

ASYLUM 053253

, © MCA

Walter Becker / Donald Fagen / arr Jimmie Haskell,

« Pretzel Logic »

Steely Dan

Album Pretzel Logic, 1974

MCA 250495-2

, © Reprise Records

Michael Franks,

« Night Moves »

Michael Franks

Album The Art of Tea, 1976

REPRISE RECORDS 254 048

, © Warner Bros.

Michael Franks,

« Antonio’s Song (The Rainbow) »

Michael Franks

Album Sleeping Gipsy, 1977

WARNER BROS. 256346

, © CBS

Greg Rollie / Neal Schon / Carlos Santana,

« Song of the Wind »

Santana

Album Caravanserai, 1972

CBS 65299

, © Columbia

Herbie Hancock,

« Watermelon Man »

Herbie Hancock

Album Head Hunters, 1973

COLUMBIA 4948492

, © CBS

Joe Zawinul / arr Joe Zawinul,

« Young and Fine »

Weather Report

Album Mr Gone, 1978

CBS 35 DP 132

, © Warner Bros.

Miles Davis,

« Mr Pastorius »

Miles Davis

Album Amandla, 1989

WARNER BROS. 952873-2

, © A & M

Don Cherry,

« Degi-Degi »

Don Cherry

Album Brown Rice, 1976

A & M 397001-2

, © Blue Note

Norman Whitfield / Barrett Strong,

« Smiling faces Sometimes »

Bobbi Humphrey

Album Dig This, 1972

BLUE NOTE 84 421

, © Motown

Marvin Gaye / arr David Van De Pitte,

« Inner City Blues (Make me Wanna Holler) »

Marvin Gaye

Album What’s Going on, 1971

MOTOWN B0015552-02