Italie(s) (5/5)... par Laurent Valéro

♫ Programmation musicale

Mouloudji / Georges Van Parys / Enzo Luigi Poletto

Un giorno vedrai

Extrait de l'album Ornella Vanoni (1961)

Ornella Vanoni

Gianfranco Reverberi Arrgts et direction

JACKPOT 48753

Maurice Vidalin / Gilbert Bécaud

Le mur

Extrait de l'album Ornella Vanoni A miei amici cantautori (1968)

Ornella Vanoni

Gino Calvi Arrgts et direction

RICORDI / BMG 74321664192

Georges Van Parys / Enzo Luigi Poletto

Albergo a ore

Extrait de l'album Ornella Vanoni Recital di canzoni dal vivo Dal Lirico di Milano (1971)

Ornella Vanoni

Gianfranco Lombardi Arrgts et direction

JACKPOT 48753

Moustaki / Monnot / Testoni

Milord

Extrait de l'album Canzoni di Edith Piaf (1970)

Milva

Gian Piero Reverberi direction et arrgts

ARIOLA LP 74321 29932

J.B Lenoir

Parlez-moi d'amour

Extrait de l'album Canzoni tra due le guerre in diretta al Piccolo

Teatro di Milano diection Fillippo Crivelli (1977)

Milva

BMG 74321664042

Jacques Higelin

Cigarette

Extrait de l'album Mina (1976)

Mina

Gabriel Yared dir et arrgts

PATHE MARCONI LP 066 14 214

Antoine Paul / Georges Brassens

Les passantes

Extrait de l'album Cantopiano (2006)

Giovanni Mirabassi piano

MINIUM 007

Georges Brassens / Antoine Paul / De Andrè

Le passanti

Extrait de l'album Fabrizio De Andre' Canzoni (1974)

Fabrizio De Andrè

RICORDI 74321 974152

Raymond Queneau / Joseph Kosma

Si tu t'imagines

Extrait de l'album Les fleurs bleues (2002)

Stefano Bollani piano

LABEL BLEU 6635

Léo Ferré

Vingt ans

Extrait de l'album Les fleurs bleues (2002)

Roberto Cipelli piano

Paolo Fresu trompette

Attilio Zanchi contrebasse

Philippe Garcia batterie

BONSAI MUSIC 08301

Léo Ferré

Les forains

Extrait de l'album A Léo (2007)

Gianmaria Testa chant guitare

Roberto Cipelli piano

BONSAI MUSIC 08301

Léo Ferré / Jean-Roger Caussimon

Mr William

Extrait de l'album A Léo (2007)

Gianmaria Testa chant

Roberto Cipelli piano

Attilio Zanchi contrebasse

BONSAI MUSIC 08301

Léo Ferré

Les poètes

Extrait de l'album A Léo (2007)

Gianmaria Testa chant

Roberto Cipelli piano

Paolo Fresu trompette

Attilio Zanchi contrebasse

Philippe Garcia batterie

BONSAI MUSIC 08301

Gilbert Bécaud / Pierre Delanoë

Et maintenant

Extrait de l'album Fleurs 2 (2008)

Franco Battiato

Royal Philharmonic orchestra

MERCURY 0602517883819

Cristina Zavalloni Open Quartet

Le soleil et la lune

Extrait de l'album When you go yes is yes (2004)

Cristina Zavalloni chant µ

Fabizio Puglisi piano

Gianluca Petrella trombone

Antonio Borghini contrebasse

Francesco Cusa batterie

FELMAY 7024

Charles Trénet / Léo Chauliac

La mer

Extrait de l'album Dalla in Jazz (2013)

Lucio Dalla chant clarinette

Luca Aquino trompette arrgts et effets

OKEH 888837028

Divers

La vie en rose / bonsoir jolie madame / rêverie

Extrait de l'album A la France (dall' Italia con amore) (2000)

Gianni Basso saxophone ténor

PHILOLOGY 189.2