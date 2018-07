Hispanique, par Thierry Jousse

Emission présentée par Thierry Jousse, en direct du festival Arte Flamenco de Mont de Marsan

Programme musical

Générique :

Ennio Morricone: extrait de la BO de La Stagione dei Sensi , « Une Voce allo Specchio »

avec la voix d’Edda dell’Orso

compilation : Mondo Morricone

Colosseum 34.8057

Django Reinhardt : Echoes of Spain (1939)

Django Reinhardt

compilation : Jazz à la Gitane

Saga 066479-2

Pepe Justicia : Sierra Magica

Pepe Justicia

album : Solo Agua, 2002

compilation : Flamenco Jazz

Frémeaux et Associés 5143

Traditionnel / arrgts Pedro Itturalde : Soleares

Pedro Itturalde (sax ténor)

Paco de Algeciras

album Jazz Flamenco, 1967

Blue Note 853933

Paco de Lucia : Chiquito

John Mc Laughlin

Paco de Lucia

Al Dimeola

album : Passion, Grace and Fire, 1983

Philips 811 334-2

Chucho Valdes/Javier Limon : Al Gran Paco

Chucho Valdes

Saul Quiros

album : Entre 20 Aguas A la Musica de Paco de Lucia, 2015

Universal 0602547605061

René Touzet : Conversacion en Tiempo del Bolero

Diego el Cigala

Gonzalo Rubalcaba

album : Indestructible, 2016

Sony Music

Carlos Eleta : Historia de un Amor

Diego el Cigala

Gonzalo Rubalcaba

album Dos Lagrimas, 2008

Cigala Music 07019349

Jean Lenoir/Luz Casal : Hablame de Amor

album : Luz Casal Chante Dalida A mi Manera, 2017

Luz Casal

Warner music 88985440952

Mogol/Testa/Ferrer, adapt. Pedro Almodovar : Un Ano de Amor

Luz Casal

album : A Contraluz, 1991

Hispavox 7985072

Louis Gugliemi/Edith Piaf/Guillermo Mc Gill : La Vida en Rosa

Eva Cortes

album: Jazz One Night with Eva Cortes in Madrid, 2012

Verve 0602527992211

Don Raye/Gene De Paul/Eva Cortes : No Sabes lo que es el Amor

Eva Cortes

Pepe Rivero (piano)

Miguel Tono (bass)

Mark Mondesir (batterie)

album : Como Agua entre los Dedos 2009

Universal music 0602517966345

Thelonious Monk : Well you Needn’t

Chano Dominguez

album Chano, 1993

compilation : Flamenco Jazz

Frémeaux et Associés 5143

Bill Evans : Waltz for Debby

Nino Josele (guitar)

Marc Johnson (bass)

Horacio « El Negro » Hernandez

album : Paz, 2006

Calle 54 records 82876865142

Bill Evans / Miles Davis : Blue in Green

Blas Cordoba

Chano Dominguez

album : Flamenco Sketches, 2012

Blue note 509996 79453 2 0

Gil Evans: Solea

Miles Davis

Gil Evans

album : Sketches of Spain, 1960

Columbia 88883756642-7

Gil Evans : The Pan Piper

album Sketches of Spain (Live), 2002

David Liebman

Manhattan School of Music Jazz Orchestra

Justin DiCioccio (direction)

album : Sketches of Spain (Live), 2002

Jazzheads 1169

Joaquin Rodrigo : Concierto de Aranjuez

Wolfgang Haffner

album Kind of Spain, 2017

Act Music 98482

Rocio Fernandez/Jose Fernandez Torres: A Miles (Solea por Bulerias)

Tomatito

album Aguadulce, 2004,

anthologie Tomatito 1998-2008

Universal music 0600753052082

Chick Corea : Spain

Tomatito

Michel Camilo

album Spain, 2000

anthologie Tomatito 1998-2008)

Universal music 0600753052082

Dorantes/Renaud Garcia-Fons : Entre Las Rosas (Guajiras)

Dorantes

Renaud Garcia-Fons

album : Paseo a Dos, 2015

E-motive records