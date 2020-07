Harry Nilsson, crooner pop !

Doté d'une voix hors-norme, Harry Nilsson est LE crooner des années 1970 ! Les plus grands tels que Fred Astaire ou Marianne Faithfull ont repris ses chansons, contribuant à son succès. Il est aujourd'hui tombé dans l'oubli du grand public, dû au fait qu'il ne s'est presque jamais produit sur scène.

Chanteur préféré de John Lennon et Paul Mc Cartney, il est resté célèbre pour sa version d'Everybody's Talkin' dans la bande son de Macadam Cowboy et pour son tube Without her. Harry Nilsson reste pourtant un des secrets les mieux gardés de la pop durant les années 1960 et 1970.

Retour de plage vous propose de découvrir ou redécouvrir ce crooner pop qui avait tous les talents !