Funky people

Ennio Morricone avec la voix d’Edda dell’Orso

« Une Voce allo Specchio »

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi in la compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

John Lee Hooker

« Make it Funky »

(John Lee Hooker)

Extrait de l’album Free Beer and Chicken, 1974

BGO RECORDS 123

The Fatback Band

« Put the Funk on you »

(Bill Curtis, arrgts : Bill Curtis)

Extrait de l’album Yum Yum, 1975

SOUTH BOUND 016

The Jimmy Castor Bunch

« It’s just Begun »

(Thomas/Castor/Pruitt, arrgts : Gerry Thomas)

Extrait de la compilation This is Funk from album It’s just Begun, 1972

METROTRIPLE 832

George Benson guitare, chant with AnnWinley chant, Buddy Lucas harmonica, Dave Cortez orgue, Earl Williams batterie

« Smokin Cheeba-Cheeba »

(Paul Winley/Ann Winley)

Extrait de l’album Harlem Underground, 1976

PAUL WINLEY RECORDS 9924

Frank Zappa

« Dirty Love »

(Frank Zappa)

Extrait de la compilation Strictly Commercial from album Overnite Sensation, 1973

RYKO 40600

Tim Maia

« Quer Queira, que non Queira »

(Fabio/Tim Maia Racional)

Extrait de la compilation World Psychedelic Classics Nobody Can Live Forever : The Existential Soul of Tim Maia from album Tim Maia Racional Vol.2, 1975)

LUAKA BOP

Célia Regina Cruz

« A Hora é Essa »

(Erasmo Carlos/Roberto Carlos, arrgts : Arthur Verocai)

Extrait de la compilation The Brasileiro Treasure Box of Funk and Soul from album Célia, 1972

CULTURES OF SOUL 015

Claudia

« Baoba »

(Albanese/Pereira, arrgts : Maestro Gaya)

Extrait de la compilation The Brazilian Funk Experience from album Jesus Cristo, 1971

NASCENTE 112

Ricardo Marrero piano with Nancy O’Neil chant, David Valentin flute

« Feel like Making Love »

(Eugene Mc Daniels)

Extrait de la compilation I Like it like that from album Time, 1977

MR BONGO 532 430-7/7

Mandrill

« Fat City Strut »

(Claude « Coffee » Cave)

Extrait de l’album Just Outside of Town, 1973

POLYDOR 065619-2

Cymande

« The Message »

(Patrick Patterson/Steve Scipio)

Extrait de la compilation Renegades of Funk from album Cymande, 1972

NEWHOUSE RECORDS 015

De la Soul

« Talkin bout hey Love »

(De la Soul)

Extrait de l’album De la Soul is Dead, 1991

FNAC ALPHA 662111

Guru/Donald Byrd

« Loungin »

(Guru)

Extrait de la compilation Jazzamatazz, 1993

CHRYSALIS 3219982

Donald Byrd

« (Fallin like) Dominoes »

(Sigidi/Mbaui/Jackson, arrgts : Wade Marcus, Larry Mizell)

Extrait de l’album Places and Spaces,1975

BLUE NOTE 8543262

Kellee Patterson

« I’m Gonna Love you just a little more, Baby »

(Barry White)

Extrait de l’album Kellee, 1976

FUNKY TOWN GROOVES 201

Bernard Estardy

« Riviera Express »

(Bernard Estardy)

Extrait de la compilation French Funk Experience from album Electro Sounds Vol.2, 1973

NSFUNK 007

Janko Nilovic

« Aerospacial »

(Janko Nilovic)

Extrait de la compilation Funkophonicsound from album Un Couple dans la Ville, 1976

GROOVE VIBRATIONS RECORDS 5

Ravi Harris and the Prophets

« Medley : Pass the Peas/Sex Machine »

(James Brown)

Extrait de l’album Funky Sitar Man, 1997

BARRY BREAKING EVEN 002