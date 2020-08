Exclusivement Jobim

Aujourd'hui, c'est un retour de plage très brésilien que nous offre Laurent Valero grâce à la musique du grand Antonio Carlos Jobim, surnommé Tom Jobim, le maître incontesté de la bossa nova. Puisons dans sa riche discographie mais aussi dans celle de ses grands interprètes !

Né en 1927 à Rio de Janeiro, Antonio Carlos Jobim a révolutionné la musique populaire de son pays natal. Il est considéré comme l'un des inventeurs du style de la bossa nova à la fin des années 50. C'est alors que la vague bossa nova déferla sur le monde, en particulier grâce au titre "A Girl from Ipanema". En puisant dans les rythmes de samba entendus dans les rues de Rio tout en s'en éloignant, ce genre musical devient un hymne pour le Brésil et même un véritable art de vivre, empreint d'une douce mélancolie.

Né dans une famille bourgeoise, Antonio Carlos Jobim apprend très tôt la guitare puis le piano et découvre la musique savante brésilienne et plus précisément celle d'Heitor Villa-Lobos. C'est ce métissage de la musique classique et populaire que Tom Jobim défendra toute sa vie.

Multi-instrumentiste, il débuta sa carrière en jouant dans les clubs de jazz de Rio. Sa rencontre avec Vinícius de Moraes lui permettra de lancer sa carrière. Compositeur prolifique, il laissera derrière lui de nombreux succès et plus de 400 chansons !