Duos (2/2)... par Laurent Valéro

♫ Programmation musicale

Medley

"Two tune medley"

Mel Tormé, arrangements

Mel Tormé en duo avec Cleo Laine

Orchestre dirigé par Johnny Dankworth

Extrait de l'album "Nothing without you" (1992)

CONCORD

George et Ira Gershwin / Du Bose Heyward

"Bess you is my women"

Cleo Laine en duo avec Ray Charles

Orchestre arrangé et dirigé par Frank De Vol

Extrait de l'album "Porgy and Bess" (1976)

RCA

George et Ira Gershwin

"There's a boat that's leavin soon for New-York"

Lena Horne chant en duo avec Harry Belafonte

Orchestre arrangé et dirigé par Leonard Hayton

Extrait de l'album "Porgy and Bess" (1959)

COLLECTABLES RECORDS

George et Ira Gershwin

"I love you Porgy"

Carmen Mc Rae en duo avec Sammy Davis Jr

Orchestre arrangé et dirigé par Jack Pleis

Extrait de l'album "Porgy and Bess : Anthologie Boy meets girl" (1959)

VERVE

George et Ira Gershwin / Du Bose Heyward

"Summertime"

Barry Manilow en duo avec Diane Shure

Stan Getz, saxophone ténor

Extrait de l'album "Swing street" (1987)

ARISTA

Harline / Whashington

"When you wish upon a star"

Freddy Cole en duo avec Jimmy Scott, chant et piano

George Mraz, contrebasse

Lewis Nash, batterie

Extrait de l'album "But beautiful" (2002)

MILESTONE

Cole Porter

"Every time we say good bye"

Theo Bleckmann en duo avec Sheila Jordan, chant

Steve Khun, piano

David Finck, contrebasse

Billy Drummond, batterie

Extrait de l'album "Jazz child" (1999)

HIGHNOTE RECORDS

Fred Coots / Sam Lewis

"For all we know"

Theo Bleckmann en duo avec Sheila Jordan, chant

Steve Khun, piano

David Finck, contrebasse

Billy Drummond, batterie

Extrait de l'album "Jazz child" (1999)

HIGHNOTE RECORDS

Cole porter

"Let's fall in love"

John Greaves en duo avec Jeanne Added, chant

Vincent Courtois, violoncelle

Extrait de la BO du film de Marc Gibaja "Ma vie n'est pas une comédie romantique" (2007)

MILAN

Vernon Duke

"I like the likes of you"

Dawn Upshaw, chant en duo

John Pizzarelli, chant et guitare

Fred Hersh, piano

Drew Gress, contrebasse

Tom Rainey, batterie

Extrait de l'album "Dawn Upshaw chante Vernon Duke" (1999)

NONESUCH

Frank Loesser

"Baby it's cold outside"

Pearl Bailey en duo avec Hot lips Page

Raymond Tunia, piano

Tony Mottola, guitare

Gordon Powell, batterie

Extrait de la compilation "50 sublimes chanteuses de jazz" (New-York 1949)

BODY AND SOUL

Frank Loesser

"Baby it's cold outside"

Blossom Dearie, chant et piano

Bob Dorough chant

Bill Takas, basse électrique

En public à New-York en 1979

Extrait de la compilation "I'm hip"

COLUMBIA

Duke Ellington / Irving Mills Simon

"I don't mean a thing (If it ain't got that swing)"

Betty Carter en duo avec Carmen Mc Rae, chant

Eric Gunisson, piano

Jim Hughart, contrebasse

Winard Harper, batterie

En public au San Francisco Great American music hall (1987)

Extrait de la compilation "Betty Carter's finest hour"

VERVE

Basie / Hendricks

"Jumpin at the woodside"

Annie Ross chant en duo avec Pony Poindexter saxophone

Scat et Fritz Pauer piano

Carmel Jones, trompette

André Condouant, guitare

Jimmy Wood, contrebasse

Joe Nay, batterie

Extrait de l'album "Annie Ross and Pony Poindexter with Berlin all stars at the German Jazz Festival 1966 Frankfurt"

SABA

Monk / Hendricks

"Listen to Monk" (Rhythm a ning)

Jon Hendricks, chant en trio avec George Benson et Al Jarreau

Tommy Flanagan, piano

George Mraz, contrebasse

Jimmy Cobb, batterie

Extrait de l'album "Freddie Freloader" (1999)

DENON

Jon Hendricks

"Good old lady"

André Minvielle, chant en trio avec David Linx et Michelle Hendricks

Lionel Suarez, accordéon

Jérôme Regard, contrebasse

Pierre-François Dufour, batterie

Extrait de l'album "Follow Jon Hendricks if you can" (2009)

BEE JAZZ RECORDS

Peter Charman

"Every day (I have the blues)"

Tony Bennett, chant en duo avec Stevie Wonder, chant et harmonica

Ralph Sharon, piano

Gray Sargent, guitare

Paul Langosh, contrebasse

Clayton Cameron, batterie

Extrait de l'album "Playin with my friends Tony Bennett sings the blues" (2001)

SONY