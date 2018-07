Des Voix Chères (2/2) par Thierry Jousse

Générique : Ennio Morricone« Une Voce allo Specchio »

(avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO deLa Stagione dei Sensi /Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

Lambert, Hendricks & Ross : « Things ain’t what they Used to Be »

(Ted Persons/Mercer Ellington)

Extrait de l’album Lambert, Hendricks & Ross Sing Ellington (1960)

REF COLUMBIA 64933 1

New York Voices : « All Blues »

(Davis/Eldridge/Nazarian)

Extrait de l’album What’s Inside (1993)

REF GRP 97002

Carmen Mc Rae & Betty Carter : « Stolen Moments »

(Oliver Nelson/Ann Fisher)

Extrait de l’album The Carmen Mc Rae-Betty Carter Duets (1996)

REF VERVE 529579-2

Carmen Mc Rae : « Don’t Explain »

(Billie Holiday/Arthur Herzog Jr.)

Extrait de l’album Woman Talk (1966)

REF MAINSTREAM 706

Frank Sinatra : « What’s New ? »

(B. Haggart/J. Burke, arrgts : Nelson Riddle)

Extrait de l’album Only the Lonely (1958)

REF CAPITOL 4969962

Maria Bethania : « What’s New ? »

(B. Haggart/J. Burke)

Extrait de l’album A Tua Presença (1971)

REF UMSM

Astrud Gilberto : « Le Sourire de mon Amour (The Shadow of your Smile) »

(Johnny Mandel/Eddy Marnay)

Extrait du 45t Astrud Gilberto Chante en Français (1967)

REF VERVE 58252

Etienne Daho : « The Shadow of your Smile »

(Johnny Mandel/Paul Webster)

Extrait de l’album Live, Demos et Raretés (2016)

REF PARLOPHONE 4607753

Nana Mouskouri : « Hold me, Thrill me, Kiss me »

(Harry Noble, arrgts : Torrie Zito, prod. : Quincy Jones)

Extrait de l’album Nana Mouskouri in New York (1963)

REF MERCURY 546232-2

Cécile Mc Lorin Salvant with Catalyst Quartet : « You’re my Thrill »

(Jay Gorney/Sidney Clare)

Extrait de l’album Dreams and Daggers (2017)

REF MACK AVENUE 1120

Peggy Lee : « You’re my Thrill »

(Jay Gorney/Sidney Clare)

Extrait de l’album Black Coffee (1958)

REF MCA RECORDS 32938

Patricia Barber chant, piano, Michaël Arnopol bass, Mark Walker drums : « The Thrill is Gone »

(Brown/Henderson)

Extrait de l’album Café Blue / Compilation The Premonition Years : Standards (1994)

REF PREMONITION RECORDS 90771

Beverley Kenney with Jimmy Jones and the Basie-ites : « I never has seen Snow »

(Harold Arlen/Truman Capote)

Extrait de l’album Beverley Kenney with Jimmy Jones and the Basie-ites (1956)

REF FRESH SOUND RECORDS 947

Joy Bryan with Wynton Kelly piano, Al Viola guitare, Leroy Vinnegar bass, Frank Butler drums : « Old Devil Moon »

(E.Y. Harburg/Burton Lane)

Extrait de l’album Make the Man Love me (1961)

REF FRESH SOUNDS RECORDS 699

Chet Baker with Radio Orchestra Hannover: « I Get along without you very well »

(Hoagy Carmichael, arrgts : B. Ebbinghouse)

Extrait de l’album Straight from the Heart The Great Last Concert Vol.2 (1988)

REF ENJA 60202

Frank J. Melville with Jimmy Rowles piano etc. : « I’m Old Fashioned »

(Jerôme Kern/Johnny Mercer)

Extrait de l’album I’m Old Fashioned (1990)

REF ORANGE BLUE RECORDS 008

Abbey Lincoln : « Nature Boy »

(Eden Ahbez)

Extrait de l’album A Turtle’s Dream / Compilation Through the Years (1995)

REF VERVE 532096-1

Abbey Lincoln : « Mr. Tambourine Man »

(Bob Dylan)

Extrait de l’album Who Used to Dance ? (1997)

REF VERVE 533559-2