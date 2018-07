Des Voix Chères (1/2) par Thierry Jousse

Générique : Ennio Morricone« Une Voce allo Specchio »

(avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO deLa Stagione dei Sensi /Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

_____________________________________

Blossom Dearie : « Feeling Good Being me »

(Blossom Dearie, 1971)

Extrait de l’album The Lost Sessions from the Netherlands (2018)

REF FONDAMENTA/DEVIALET 1804033

Blossom Dearie piano, chant with Ray Brown bass, Ed Thigpen drums : « I Like Myself »

(Andre Previn/Betty Comden/Adolph Green)

Extrait de l’album Blossom Dearie Sings Comden and Green

REF VERVE 589102-2

Bob Dorough piano, chant, Jack Hitchcock vibraphone, Bill Takas bass : « Midnight Sun »

(Lionel Hampton/Johnny Mercer-Johnny Burke)

Extrait de l’album Devil May Care (1955)

REF AFFINITY 176

Jimmy Rowles piano, chant, Eric Von Essen bass : « I’m Old Fashioned »

(Jerôme Kern/Johnny Mercer)

Extrait de l’album Lilac Time (1994)

REF KOKOPELLI RECORDS 1297

Jane Birkin chant, Jimmy Rowles piano, chant, Philip Catherine guitare, Ron Carter bass : « These Foolish Things »

(H. Marvell/J. Strachey/H. Link)

Extrait de la BO de Daddy Nostalgie (1990)

REF CBS 4671342

Norma Winstone chant with Jimmy Rowles piano, George Mraz bass, Joe La Barbera drums : « A Flower is a Lovesome Thing »

(Billy Strayhorn)

Extrait de l’album Well Kept Secret (1993)

REF SUNNYSIDE 1477

Norma Winstone/Kenny Wheeler/London Vocal Project : « The Bereaved Swan »

(Kenny Wheeler/Stevie Smith)

Extrait de l’album Mirrors (2013)

REF EDITION RECORDS 1038

Karin Krog / The Bergen Big Band, dir : John Surman : « Angels Eyes »

(Brent/Dennis, arrgts : Don Ellis)

Extrait de l’album Seagull (2005) / Coffret The Many Faces of Karin Krog (2017)

REF ODIN 9560

Mélanie De Biasio : « I’m Gonna Leave you »

(Mélanie De Biasio)

Extrait de l’album No Deal (2013)

REF RICERCAR 338

Mélanie De Biasio : « Let me Love You »

(Pascal Paulus-Mélanie De Biasio/Mélanie de Biasio)

Extrait de l’album A Stomach is Burning (2010)

REF IGLOO 193

Nico : « My Funny Valentine » (Richard Rodgers/Lorenz Hart)

Extrait de l’album Camera Obscura (1985)

REF BEGGARS BANQUET 63

Joe Dassin : « My Funny Valentine »

(Richard Rodgers/Lorenz Hart, arrgts : Jean Musy)

Extrait de l’album Les Deux Mondes de Joe Dassin (1967)

REF CBS 63 194

Georgie Fame : « Girl Talk »

(Neal Hefti/Bobby Troup)

Extrait de l’album Georgie Does his Things with Strings (1969)

REF CBS 63650

Rita Reys chant with Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bass, Peter Ypma drums : « Moonlight in Vermont »

(K. Suessdorff/J. Blackburn)

Extrait de l’album Collage (1981)

REF CBS 85164

Mel Torme & Cleo Laine : « Where or When »

(Richard Rodgers/Lorenz Hart, arrgts : John Dankworth)

Extrait de l’album Nothing without You (1992)

REF CONCORD JAZZ 4515

Dr. John & Rickie Lee Jones : « Makin’ Whoopee ! »

(Gus Kahn/Walter Donaldson, arrgts : Ralph Burns)

Extrait de l’album In a Sentimental Mood (1989)

REF WARNER BROS. 925889-2

Harry Nilsson : « Makin’ Whoopee ! »

(Gus Kahn/Hal David, arrgts : Gordon Jenkins)

Extrait de l’album A Little Touch of Schmilsson in the Night (1973)

REF RCA 88697915502-9

Elvis Costello : « Love for Sale »

(Cole Porter)

Extrait de l’album Trust (1994)

REF DEMON RECORDS

Donna Hightower : « Misty »

(Eroll Garner/Johnny Burke)

Extrait de l’album This World Today is a Mess (1972)

REF DECCA 258 077

Barbra Streisand : « When Sunny Gets Blue »

(Marvin Fisher/Jack Segall, arrgts : Ray Ellis, dir : David Shire)

Extrait de l’album Simply Streisand (1967)

REF COLUMBIA 9482

Billy Eckstine & Helen Merrill with Bobby Tucker piano, Paul West bass, Vernel Fournier drums : « You’d be so Nice to Come Home to »

(Cole Porter)

Extrait de l’album Billy Eckstine Sings with Benny Carter (1987)

REF EMARCY 8320112

Helen Merrill : « Lonely Woman »

(Ornette Coleman/Margo Guryan, arrgts : Dick Katz)

Extrait de l’album A Shade of Difference (1968)

REF GITANES JAZZ PRODUCTIONS 5588512