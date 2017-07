Dans les îles

Générique :

Ennio Morricone avec la voix d’Edda dell’Orso

« Une Voce allo Specchio »

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi in la compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

Martha Velez with Bob Marley, percussions, Lee Perry percussions

« Get up Stand up »

(B. Marley/P. Mackintosh)

Extrait de l’album Escape from Babylon, 1976

PHILIPS 6 370 806

Gilberto Gil with Sly Dunbar batterie, Robbie Shakespeare basse

« Could you be Loved »

(Bob Marley)

Extrait de l’album Kaya N’Gan Daya, 2002

WEA INTERNATIONAL 0927-42166-2

Musica Nuda (Petra Magoni chant, Ferruccio Spinetti bass)

« Is this Love »

(Bob Marley)

Extrait de l’album Little Wonder, 2015

WARNER MUSIC 5054196582920

Monty Alexander piano with Steve Turre trombone, coquillage

« I Shot the Sheriff »

(Bob Marley)

Extrait de l’album Stir it up The Music of Bob Marley, 1999

TELARC 83469

Monty Alexander piano with Ernest Ranglin guitare, Vincent Taylor steel drums, Andy Simpkins bass, Frank Gant batterie

« Too Many Rivers to Cross »

(Jimmy Cliff)

Extrait de l’album Cobilimbo, 1978

MPS 523526-2

Jackie Mittoo

« Juice Box »

(Jackie Mittoo)

Extrait de la compilation The Keyboard King at Studio One from album Keep on Dancing, 1969

UNIVERSAL SOUND 8

Marius Cultier

« Adieu Foulard »

(Trad.)

Extrait de l’album Je Veux de toi, 1970

TRANS-WORLD 9011

Marius Cultier

« Nathalie »

(Henri Guédon)

Extrait de l’album The Way, 1976

MAGIDISCO 1001

Michel Sardaby, piano électrique (Fender Rhodes) with Richard Davis bass, Billy Hart batterie, Leopoldo Fleming percussions

« Gail »

(Michel Sardaby)

Extrait de l’album Gail, 1975

DEBS MUSIC 562

Max Cilla flute avec Georges-Edouard Nouel piano, Christian Bartouche (Carlos) bass, Claude Vamur batterie

« Crépuscule Tropical »

(Max Cilla)

Extrait de la compilation Kouté Jazz from album La Flute des Mornes, 1981

HEAVENLY SWEETNESS 134

Henri Guédon avec La Contesta

« Guajira Contestacion »

(H. Guédon/M. Pacquit)

Extrait de la compilation Early Latin and Boogaloo Recordings from album Cosmozouk Percussion, 1974

COMET 036

Les Aiglons de Basse Terre

« Chombo Meringue »

(Les Aiglons de Basse Terre)

Extrait de la compilation Tumbele

SOUNDWAY RECORDS 017

Scorpio Universel

« Ti Lu Lu Lupe »

(Robert Martino)

Extrait de la compilation Haïti Direct from album Scorpio Universel Album II, 1978

STRUT 093

St Vincent Latinaires

« Broasted or Fried »

(R. Andrews)

Extrait de la compilation Tropical Funk Experience from album St Vincent Latinaires Supersound Latinaires Orchestra, 1972

NASCENTE 002

The Swinging Stars of Dominica

« Don’t Knock my Love »

(Pickett/Shapiro)

Extrait de la compilation Tropical Funk Experience

NASCENTE 002