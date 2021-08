Chanson & cinéma

Depuis toujours chanson et cinéma forment un couple indissociable. Pour le traditionnel Retour de plage consacré au cinéma : une sélection de chansons du grand écran des plus célèbres aux moins connues...

Programmation musicale

Nicole Croisille

Christian Gaubert (direction et arrangement)

« Vivre pour vivre » et « Des ronds dans l’eau » (Raymond Le Sénéchal / Pierre Barouh)

Extrait de la BO du film de Claude Lelouch Vivre pour vivre (1968)

Extrait du 45T Nicole Croisille chante Pierre Barouh / Francis Lai

Anthologie Long box Nicole Croisille

UNIVERSAL

Martine Baujoud

Christian Gaubert (direction et arrangement)

« Un homme qui me plait » (Francis Lai / Pierre Barouh)

Extrait de la BO du film de Claude Lelouch Un homme qui me plait (1969)

LP PATHE MARCONI

Jacques Dutronc

« La ballade du bon et des méchants » (Francis Lai / Philippe Labro)

Extrait de la BO du film de Claude Lelouch Le bon et les méchants (1976)

WARNER BROS

Fabienne Thibeault

Jean Musy (direction et arrangement)

« A nous deux » (Pierre Barouh / Francis Lai)

Extrait de la BO du film de Claude Lelouch A nous deux (1979)

LP WARNER BROS

Annie Girardot en duo avec Bernard Fresson

Alain Goraguer (direction et arrangement)

« Ursule et Grelu » (Alain Goraguer / Pierre Delanoë)

Extrait de la BO du film de Serge Korber Ursule et Grelu

45T POLYDOR (1974)

Nana Mouskouri

Michel Legrand (direction et arrangement)

« Les parapluies de Cherbourg » et « Sur les quais de Cherbourg » (Michel Legrand / Jacques Demy)

Extrait de la BO du film Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy (1964)

45T (Fontana / 1964)

Anthologie Nana Mouskouri / Quand on s’aime / Tribute to Michel Legrand

MERCURY

Jean Yanne

Michel Magne (direction et arrangement)

« Alleluia garanti » (Michel Magne / Jean Yanne)

Extrait de la BO du film de Jean Yanne Tout le monde il est beau tout le monde il est gentil (1972)

EMARCY

Jean Yanne

Raymond Allessandrini et Claude Germain (direction et arrangement)

« Chobizenesse » (Jean Yanne / Gérard Sire)

Extrait de la BO du film de Jean Yanne Showbizenesse (1975)

LP BARCLAY 80

Juliette Gréco

Alain Goraguer (direction et arrangement)

« Le sourire de mon amour »

«The shadow of your smile » (Johnny Mandel / Paul Francis Webster)

Adaptation française Eddy Marnay 45T ( Philips / 1966)

Anthologie Essentielle Gréco 1964-1966 / Vol 5

DECCA

Martine Clémenceau

Jean Bouchety (direction et arrangement)

« Parle plus bas » (Nino Rota / Boris Bergman)

45T (1973)

Extrait de la BO du film de Francis Ford Coppola Le parrain (1972)

BARCLAY

Frida Boccara

Fred Farrugia (direction et arrangement)

« Je me souviens » (Amarcord) (Nino Rota / Lina Wertmuller / Eddie Marnay)

45T (1974)

POLYDOR

Eddy Mitchell

« Comme un étranger dans la ville » (Fred Neil)

Adaptation française Eddy Marnay

Extrait de la BO du film de John Schlessinger Midnight Cowboy (1970)

Extrait de l’album Grand écran (2009)

POLYDOR

Odette Laure

Hubert Degex (direction et arrangement)

« L’ouvreuse » (Jean-Claude Darnal)

Extrait de l’album Quand il se trimballe

LP ODEON

Amarande

Alain Goraguer (direction et arrangement)

« Cinéphiles » (Frédéric Botton)

45T (1971)

FESTIVAL 156

Jean-Claude Vannier (chant et direction musicale)

« Diva, divines » (Jean-Claude Vannier)

Extrait de l’album Jean-Claude Vannier (1975)

LP WARNER BROS

Henri Tachan

Jean Musy (direction et arrangement)

Roland Romanelli (accordéon solo)

« Ce film » et « Laurel et Hardy » (Henri Tachan) (1975)

Anthologie Tachan l’intégrale Vol 3 (1974 / 1978)

NAIVE

Brigitte Fontaine

« Comme dans un film de la Metro » (Areski Belkacem / Brigitte Fontaine)

Extrait de l’album Libido (2007)

POLYDOR

Claude Nougaro

Maurice Vander (piano)

Arnaud Dunoyer de Segonzac (claviers)

Laurent Verneray (basse)

Loïc Pontieux (batterie)

« Façon Chaplin » (Jean-Claude Vannier / Claude Nougaro)

The best de scène (1995)

MERCURY

Nicole Croisille

Aldo Franck (piano)

Dominique Bertram (basse)

Marc Chanterau (batterie)

« Chanson pour Marilyn (Datin / Nougaro) / « Le cinéma » (Legrand / Nougaro)

Extrait de l’album Nougaro, le Jazz et moi (2006)

UNIVERSAL

Vincent Delerm

Rémy Galichet (direction et arrangement)

« François De Roubaix dans le dos » et « Tous les acteurs s’appellent Terence » (Vincent Delerm)

Extraits de l’album Quinze chansons (2008)

TÔT OU TARD

Lili Cros et Thierry Chazelle

« Clint Eastwood » (Lili Cros / Thierry Chazelle / Lili Cros)

Extrait de l’album Voyager léger (2011)

L’AUTRE DISTRIBUTION

Elisa Point

« Limousine party » (Elisa Point / Fabrice Ravel Chapuis)

Extrait de l’album La panoplie des heures heureuses (2000)

M10

Louis Chedid

Jean-Félix Lalanne (guitare et arrangement)

« Ainsi soit-il » (Louis Chedid)

Extrait de l’album Autour de la guitare vol 2 par Jean-Félix Lalanne (2003)

POLYDOR

Marina Céleste

« Pas vu, pas pris » (Ennio Morricone)

Extrait de la BO du film de Henri Verneuil Le casse (1971)

Extrait de l’album Cinéma enchanté (2007)

THE PERFECT KISS / PLAY IT AGAIN SAM

Marina Céleste

« Samba Saravah » (Baden Powell / Vinicius De Moraes / Pierre Barouh)

Extrait de l’album Cinéma enchanté (2007)

THE PERFECT KISS / PLAY IT AGAIN SAM

Alfio Origlio (piano solo)

« La chanson d’Hélène » (Philippe Sarde)

Extrait de l’album Piano (2021)

CJAZZ PRODUCTIONS 14

Stacey Kent

Graham Harvey (piano)

Jim Tomlinson (saxophone)

Jeremy Brown (contrebasse)

Matt Skelton (batterie)

« L’étang » (Paul Misraki)

Extrait de l’album Raconte moi (2010)

BLUE NOTE

Thierry Eliez (chant et piano)

Médéric Collignon (trompette)

« Le cinéma » (Michel Legrand / Claude Nougaro)

Extrait de l’album Sur L’écran noir (Sortie le 25 juin 2021)

LE TRITON