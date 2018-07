Burt Bacharach Songbook, par Thierry Jousse

Générique : Ennio Morricone« Une Voce allo Specchio »

(avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO deLa Stagione dei Sensi /Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

________________________________

Dionne Warwick : « Here Where There is Love »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de l’album Here I am (1966)

REF EDSEL RECORDS 7052

Jackie DeShannon : « Come and Get me »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de la compilation What the World Needs Now is… Jackie DeShannon (1966)

REF EMI 8297862

Bobby Gentry : « I’ll Never Fall in Love Again »

(Burt Bacharach/Hal David arrgts : Don Tweedy & Hank Levine)

Extrait de l’album Touch ‘em with Love (1969)

REF RAVEN RECORDS 287

Scott Walker : « The Windows of the World »

(Burt Bacharach/Hal David, arrtgts : Peter Knight)

Extrait de l’album Scott 2 (1968)

REF FONTANA 510 880-2

Ronald Isley : « In Between the Heartaches »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de l’album Here I am Isley Meets Bacharach (2003)

REF DREAMWORKS 0600445050075

Georgie Fame : « This Guy’s in Love with me »

(Burt Bacharach/Hal David, arrgts : Keith Mansfield)

Extrait de l’album Georgie Does his Things with Strings (1969)

REF CBS 63650

Marva Whitney : « This Girl’s in Love with you »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de l’album It’s my Thing (1970)

REF SOUL BROTHER RECORDS CBCS 6

Mavis Staples : « A House is not a Home »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de l’album Only for the Lonely (1970)

REF STAX 24 8539-2

Nnenna Freelon : « I Say a Litlle Prayer »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de l’album Soulcall (2000)

REF CONCORD JAZZ 4896-2

Anne Murray & Glenn Campbell : « I Say a Little Prayer/By the Time I Get to Phoenix »

(Burt Bacharach/Hal David/Jimmy Webb)

Extrait de l’album Anne Murray & Glenn Campbell (1971)

REF MORELLO 7

Willie Bobo : « The Look of Love »

(Burt Bacharach/Hal David, arrgts : Don Sebesky)

Extrait de l’album A New Dimension (1968)

REF VERVE 519897-2

Boris Gardiner : « Raindrops Keep Fallin’on my Head »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de la compilation A Soulful Experience is Happening (1970-71)

REF VAMPISOUL 064

Roy Ayers : « Raindrops Keep Fallin’ on my Head »

(Burt Bacharach)

Extrait de l’album Ubiquity (1971)

REF VERVE

Cal Tjader : « What the World Needs Now is Love »

(Burt Bacharach)

Extrait de l’album Sounds Out Burt Bacharach (1968)

REF VAMPISOUL 038

Burt Bacharach : « Knowing when to Leave »

(Burt Bacharach)

Extrait de l’album Make it Easy on Yourself (1969)

REF UMG RECORDING

Jim O’Rourke : « Something Big »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de l’album Eureka (1999)

REF DOMINO 8472842

Herb Alpert & the Tijuana Brass : « Promises, Promises »

(Burt Bacharach)

Extrait de l’anthologie Lost Treasures

REF ALMO PROPERTIES 2018

Quincy Jones and his Orchestra : « What’s new Pussycat »

(Burt Bacharach)

Extrait de l’album Quincy Plays for Pussycats (1965)

REF MERCURY 135989

Richard « Groove » Holmes : « Do you Know the Way to San Jose ? »

(Burt Bacharach)

Extrait de l’album Working on a Groovy Thing / Compilation Blue Note Plays Bacharach (1968)

REF BLUE NOTE 724357737029

Stan Getz : « Any Old Time of the Day »

(Burt Bacharach, arrgts : Richard Evans)

Extrait de l’album What the World Needs Now - Stan Getz Plays Bacharach and David (1968)

REF VERVE

The Kenny Clarke - Francy Boland Sextet : « Wives and Lovers »

(Burt Bacharach, arrgts : Francy Boland)

Extrait de l’album Calypso Blues (1965)

REF REARWARD 101

Cecile Mc Lorin Salvant with Aaron Diel piano, Paul Sikivie bass, Lawrence Leathers drums : « Wives and Lovers »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de l’album For One to Love (2015)

REF MACK AVENUE 1095

Brad Meldhau piano, Larry Grenadier bass, Jeff Ballard drums : « Alfie »

(Burt Bacharach)

Extrait de l’album Day is Done (2005)

REF NONESUCH 7559-79910-2

Patricia Barber chant, Charlie Hunter guitare, Adam Cruz drums : « Alfie »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de l’album Nightclub (2000)

REF BLUE NOTE 5272902

Shirley Horn : « The Look of Love »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de l’album The Main Ingredient (1996)

REF VERVE 529555-2

Gloria Gaynor : « Walk on By »

(Burt Bacharach/Hal David)

Extrait de l’album Gloria Gaynor Experience / Compilation Gloria Gaynor The Collection (1975)

REF CASTLE COMMUNICATION 340