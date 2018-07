Brésil, après la Vague par Thierry Jousse

Générique : Ennio Morricone

« Une Voce allo Specchio » (avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO deLa Stagione dei Sensi / Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

_________________________________________

Antonio Carlos Jobim : « Wave »

(Antonio Carlos Jobim, argts : Claus Ogerman)

Extrait de l’album Wave (1967)

REF LILITH RECORDS 143

Eumir Deodato : « Arranha Céu (Skyscrapers) »

(Eumir Deodato)

Extrait de l’album Os Catedraticos 73 (1973)

REF UBATUQUI 105

Eumir Deodato featuring Joao Donato : « Batuque »

(Eumir Deodato/Joao Donato, arrgts : Eumir Deodato)

Extrait de l’album Donatodeodato (1973)

REF MUSE RECORDS 5017

Joao Donato : « Lunar Tune »

(Joao Donato, arrgts : Joao Donato et Eumir Deodato)

Extrait de l’album A Bad Donato (1970)

REF BLUE THUMB RECORDS 10 013

Arthur Verocai : « Sucuri »

(Arthur Verocai)

Extrait de l’album Encore (2007)

REF FAR OUT RECORDINGS 122

O Terço : « Imagem »

(Jorge Amiden/Sergio Hinds, arrgts : Arthur Verocai)

Extrait de l’album O Terço (1970)

REF DISCOBERTAS 059

Erasmo Carlos : « Ciça, Cecilia »

(Erasmo Carlos/Roberto Carlos, arrgts : Arthur Verocai)

Extrait de l’album Carlos, Erasmo… (1971)

REF UNIVERSAL MUSIC 0073145892522

Erasmo Carlos : « Mundo Cao »

(Erasmo Carlos/Roberto Carlos)

Extrait de l’album Sonhos e Memorias 1941-1972 (1972)

REF LIGHT IN THE ATTIC 150

Erasmo Carlos : « Saudodismo »

(Caetano Veloso, arrgts : Chiquinho de Moraes)

Extrait de l’album Emerson Carlos e os Tremendoes (1970)

REF LIGHT IN THE ATTIC 148

Nara Leao / Erasmo Carlos : « Meu Ego »

(Erasmo Carlos/Roberto Carlos, arrgts : Erasamo Carlos)

Extrait de l’album Os Meus Amigos sao um Barato(1977)

REF MERCURY 3004

Jorge Ben : « Cadê o Penalty ? »

(Jorge Ben)

Extrait de l’album A Banda do Ze Pretinho, 1978 in compilation Trip to Brazil Vol.5 Copa del Mundo (2006)

REF UNIVERSAL MUSIC 6024 98387955

Jorge Ben : « O Homem da Gravata Florida »

(Jorge Ben)

Extrait de l’album A Tabua de Esmeralda (1974)

REF PHILIPS 6 349 083

Seu Jorge : « Errare Humanum Est »

(Jorge Ben)

Extrait de l’album Seu Jorge & Almaz (2010)

REF DISCOGRAPH

Ceu featuring Los Sebozos Postizos : « Rosa Menina Rosa »

(Jorge Ben, arrgts : Los Sebozos Postizos)

Extrait de l’album Vagarosa (2009)

REF URBAN JUNGLE RECORDS

Curumin : « Compacto »

(Luciano Nakata Albuquerque)

Extrait de l’albumJapan Pop Show (2008)

REF URBAN JUNGLE RECORDS 009

Manito : « Na Baixa da Sapateiro »

(Ary Barroso)

Extrait de l’albumO Incrivel Manito, in compilation Black Rio (1972)

REF SRUT 082

Sean Khan featuring Hermeto Pascoal : « Palmares Fantasy »

(Sean Khan)

Extrait de l’album Palmares Fantasy (2018)

REF FAR OUT RECORDINGS 203

Hermeto Pascoal e Grupo Vice Versa : « Mavumvavumpefoco »

(Hermeto Pascoal)

Extrait de l’album Viajando com o Som,1976/2017

REF FAR OUT RECORDINGS 200

Taiguara : « Publico »

(Taiguara, argts : Taiguara)

Extrait de l’album Imyra Tayra Ipy(1976)

REF KUARUP 219

Egberto Gismonti : « Café »

(Egberto Gismonti)

Extrait de l’album Carmo (1977)

REF EMI 31 C 064 422 830 D

Criolo : « Linha de Frente »

(Criolo, arrgts : Daniel Ganjaman)

Extrait de l’album No na Orelha (2011)

REF STERNS BRASIL

Lucas Santtana : « Mensagem de Amor »

(Herbert Vianna)

Extrait de l’albumEletro Ben Dodo (1999)

REF NATASHA RECORDS

Marisa Monte : « O Bonde do Dom »

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

Extrait de l’album Universo ao meu Redor (2006)

REF VIRGIN

Tribalistas (Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte) : « Fora de Memoria »

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte/Pedro Baby/Pretinho da Serrinha)

Extrait de l’album Tribalistas (2017)

REF UNIVERSAL MUSIC 060255785723