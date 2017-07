Brazil 60 - 70 (2)

Générique :

Ennio Morricone avec la voix d’Edda dell’Orso

« Une Voce allo Specchio »

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi in la compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

Gilberto Gil

« Chiclete com Banana »

(Gordurinha/Almira Castilho)

Extrait de l’album Expresso 2222, 1972

PHILIPS 6 349 034

Gal Costa

« Meu Nome e Gal »

(Roberto Carlos/Erasmo Carlos, arrgts : Rogerio Duprat)

Extrait de la compilation O Melhor de Gal Costa from album Gal, 1969

PHILIPS 842124-2

Caetano Veloso

« Madrugada e Amor »

(Jose Messias)

Extrait de l’album Qualquer Coisa, 1975

PHILIPS 04228385582

Maria Bethania (Viana Telles Veloso)

« Mariana Mariana »

(Edu Lobo/Ruy Guerra)

Extrait de l’album A Tua Presença, 1971

PHILIPS 6349.001

Simone

« Morena »

(Dalto, arrgts : Lindolfo Gaya)

Extrait de l’album Simone, 1973

CLASSICOS ODEON 3783652

Ivan Lins

« Que Maravilha »

(Ivan Lins/Ronaldo Monteiro, arrgts : Arthur Verocai)

Extrait de la compilation Abre Alas from album Modo Livre, 1974

KARDUM 257

Marcos Valle

« Revoluçao Organica »

(Marcos Valle, arrgts Lindolfo Gaya)

Extrait de l’album Vento Sul, 1972

LIGHT IN THE ATTIC 092

Tamba Trio (Luiz Eça/Bebeto/Helcio Milito)

« Reflexos »

(Fernanda Quimbere/Luiz Eça)

Extrait de l’album Tamba, 1974

SONY 4803

Milton Nascimento

« Tudo que Voce Podia Ser »

(Lo Borges/Marcio Borges)

Extrait de l’album Clube da Esquina, 1972

EMI 8322592

Joao Bosco

« Alferes »

(Joao Bosco)

Extrait de l’album Joao Bosco, 1973

RCA 74321 965032

Joao Bosco

« O Mestre-Sala dos Mares »

(Joao Bosco/Aldir Blanc)

Extrait de l’album Caça a Raposa, 1975

RCA 74321 965042

Antonio Carlos e Jocafi

« Dona Flor e seus dois Maridos »

(Antonio Carlos e Jocafi)

Extrait de l’album Definitivamente, 1975

RCA 110.0005

Martinho da Vila

« Joao e Jose »

(Martinho da Vila)

Extrait de l’album Rosa do Povo, 1976

RCA 74321 965072

Paulinho da Viola

« Cidade Submersa »

(Paulinho da Viola, arrgts : Lindolfo Gaya)

Extrait de l’album Nervos de Aço, 1973

EMI 3298525062

Chico Buarque

« Nicanor »

(Chico Buarque de Hollanda)

Extrait de l’album Chico Buarque de Hollanda N°4, 1970

PHILIPS 812 091-16

Elis Regina

« Canto de Ossanha »

(Baden Powell/Vinicius de Moraes, arrgts : Roberto Menescal/Erlon Chaves)

Extrait de la compilation Samba, Jazz and Bossa from album Como e Porque, 1969

UNIVERSAL 060251708045

Baden Powell guitare avec Joao Batista batterie, Stockler Pimentel batterie

« Candomble »

(Baden Powell)

Extrait de l’album A Vontade, 1964

SOUL JAZZ RECORDS 44

Os Cobras

« Depois de Amar »

(Orlandivo/Roberto Jorge)

Extrait de l’album O LP, 1964

RCA 82876712632

Dom Salvador Trio (Dom Salvador piano, Edson Lobo contrebasse, Victor Manga batterie)

« Santarem »

(Salvador Filho)

Extrait de l’album Dom Salvador Trio, 1965

IMAGEM 2016

Quarteto Novo (Theo de Barros, Heraldo do Monte, Airto Moreira, Hermeto Pascoal)

« Vim de Santana »

(Theo de Barros)

Extrait de l’album Quarteto Novo, 1967

EMI 66067

Walter Wanderley Set

« Capoeira »

(Eumir Deodato)

Extrait de l’anthologie Bossa Jazz from album When it was Done, 1969

SOUL JAZZ RECORDS 245