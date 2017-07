Brazil 60 - 70 (1)

Générique :

Ennio Morricone avec la voix d’Edda dell’Orso

« Une Voce allo Specchio »

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi in la compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

Elis Regina

« Aquarela do Brasil/Nega do Cabelo Duro »

(Ary Barroso/Rubens Soares/David Nasser, arrgts : Roberto Menescal et Erlon Chaves)

Extrait de la compilation Os Sonhos mais Lindos from album Elis-Como e Porque, 1969

EMARCY RECORDS 548 217-2

Trio Mocoto

« A Tonga da Milonga do Kabulete »

(Toquinho/Vinicius de Moraes) (1971)

Extrait de la compilation Brazil 70’s Volume 3

SUPER CLASSE 0113

Jorge Ben avec Trio Mocoto

« Quem foi que Roubou a Sopeira »

(Jorge Ben, arrgts : Jose Briamonte et Rogerio Duprat)

Extrait de l’album Jorge Ben, 1969

PHILIPS 3014

Jorge Ben avec Trio Mocoto

« Oba Là Vem Ela »

(Jorge Ben)

Extrait de l’album Força Bruta, 1970

PHILIPS 3005

Jorge Ben avec Trio Mocoto

« Força Bruta »

(Jorge Ben)

Extrait de l’album Força Bruta, 1970

PHILIPS 3005

Jorge Ben

« Que Maravilha »

(Jorge Ben/Toquinho, arrgts : Arthur Verocai)

Extrait de la compilation The Definitive Collection from album Negro e Lindo , 1971

WRASSE RECORDS LIMITED 087

Elza Soares

« Saltei de Banda »

(Zé Rodrix/Luis Carlos Sà, arrgts Lindolfo Gaya)

Extrait de l’album Elza Pede Passagem, 1972

EMI RECORDS 5099921667923

Banda Black Rio

« Cravo e Canela »

(Milton Nascimento/Ronaldo Bastos)

Extrait de la compilation The Best of Banda Black Rio from album Gafieira Universal, 1978

UNIVERSAL SOUND 3

Dom Um Romao

« Escravo de Jo »

(Milton Nascimento, arrgts : Celia Vaz)

Extrait de l’album Hotmosphere, 1976

PABLO 977-2

Dom Um Romao

« Ponteio »

(Edu Lobo)

Extrait de l’album Dom Um Romao, 1974

SOUL BROTHERS RECORDS

Airto Moreira Voix, Percussions avec Hermeto Pascoal guitare, Severino de Oliveira guitare, Ron Carter bass, Dom Um Romao Percussions

« Papa Jurado (Jive Talking) »

(Hermeto Pascoal)

Extrait de l’album Seeds on the Ground/The Natural Sounds of Airto, 1971

BUDDHA RECORDS 940 083

Hermeto Pascoal claviers et flute avec Airto Moreira percussions, Ron Carter bass etc.

« Hermeto »

(Hermeto Pascoal)

Extrait de l’album Hermeto/Brazilian Adventure, 1970

MUSE RECORDS 6006

Hermeto Pascoal

« Asa Branca »

(Luiz Gonzaga/Humberto Texeira)

Extrait de l’album A Musica Livre de Hermeto Pascoal, 1973

VERVE 824621-2

Novos Baianos (chant Moraes Moreira)

« Ladeira da Praça »

(Novos Baianos)

Extrait de l’album Novos Baianos, 1974

WEA BRAZIL

Novos Baianos (chant Moraes Moreira)

« Quando Vocé Chegar »

(Novos Baianos)

Extrait de l’album Novos Baianos F.C., 1973

WEA BRAZIL

Caetano Veloso

« Nao Identificado »

(Caetano Veloso, arrgts : Rogerio Duprat)

Extrait de l’album Caetano Veloso, 1969

PHILIPS 04428385562

Gal Costa

« Falsa Baiana »

(Geraldo Pereira)

Extrait de l’album Legal, 1970

PHILIPS 6 328 498

Joao Gilberto

« Falsa Baiana »

(Geraldo Pereira)

Extrait de l’album Aguas de Março, 1973

VERVE 837589-2

Joao Gilberto/Caetano Veloso/Gilberto Gil

« Bahia com H »

(Denis Brean, arrgts : Johnny Mandel)

Extrait de l’album Brasil, 1981

WARNER BROS. 945165-2