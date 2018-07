Autour de Julie London - vendredi 27 juillet 2018

Générique : Ennio Morricone,

BO de La Stagione dei Sensi : « Une Voce allo Specchio »

Edda dell’Orso, voix

Compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

programmation musicale :

, © EMI

Sadie Vimmerstedt / Johnny Mercer / arr Ernie Freeman,

« I Wanna Be Around »

Julie London

Album The End of the World, 1963

EMI 7243 8 56059 2 5

, © Liberty Records

Ortolani / Vance / arr Gerald Wilson,

« She’s just a Quiet Girl »

JULIE LONDON

direction : Gerald Wilson

Album Feeling Good, 1965

LIBERTY 1599361

, © Capitol

B Troup / B Aleivar / arr Dick Reynolds,

« Lonely Night in Paris »

Julie London

Album Around Midnight, 1960

CAPITOL 3698102

, © EMI

B Troup /J Leshay / arr Don Bagley,

« Nice Girls Don’t Stay for Breakfast »

Julie London

Album Nice Girls Don’t Stay for Breakfast, 1967

EMI 7243 8 56059 2 5

, © BDMUSIC

Jimmy Dorsey / Paul Madeira,

« I’m Glad there is You »

Julie London

Barney Kessel guitar

Ray Leatherwood bass

Album Julie is her Name,1955

BDMUSIC 78564

, © Fresh Sounds Records

arr Barney Kessel,

« Blue Moods »

Cathy Hayes

Album It’s all right with me, 1959

FRESH SOUNDS RECORDS 55

, © Roulette

B Carter / S Williams,

« When the Lights are Low »

Sarah Vaughan

Barney Kessel guitar

Joe Comfort bass

Album Sarah Vaughan + 2, 1965

ROULETTE 600182

, © Capitol

Billie Holiday / Arthur Herzog,

« Don’t Explain »

June Christy

Al Viola guitare

Don Bagley bass

Album The Intimate Miss Christy, 1963

CAPITOL 3698002

, © Atlantic

Karl Suessdorf / John Blackburn / arr John Free,

« Moonlight in Vermont »

Chris Connor

Mundell Lowe guitar

John Free piano

George Duvivier bass

Ed Shaughnessy

Album Chris Craft, 1958

A Jazz Date with Chris Connor

ATLANTIC 8122-71747-2

, © Vogue

George Gershwin,

« Love is Here to Stay »

Barney Kessel

Album Barney Kessel Volume 2, 1956

VOGUE 50 029

, © Frémeaux et Associés

George Gershwin / Ira Gershwin,

« Love is Here to Stay »

Four Freshmen

Album 4 Freshmen and 5 Trombones, 1955

Anthologie West Coast Vocalists 1953-1961

FRÉMEAUX ET ASSOCIÉS 5623

Bobby Troup,

« Route 66 »

, © Varese Sarabande

The Manhattan Transfer

BO de Sharky’s Machine, 1981

VARESE SARABANDE 302 067 238 8

, © Blix Street Records

Eva Cassidy

Album Night Bird, 1996

BLIX STREET RECORDS 10209

Neal Hefti / Bobby Troup

« Girl Talk »

Bobby Troup

(1965-1969)

Album Kicks on 66, 1995

HINDSIGHT 607

, © Liberty Records

Neal Hefti / Bobby Troup / arr Gerald Wilson,

« Girl Talk »

Julie London

Album Feeling Good, 1965

LIBERTY 1599361

, © Whitehouse Records

The Doors,

« Like it or not »

Julie London / Bobby Troup

(1964)

Anthologie New Latin Quarter Presents The Jazz & Blues Collection Vol.1, 2010

WHITEHOUSE RECORDS 5054

Laura Nyro / arr Tommy Oliver,

« Stoned Soul Picnic »

Julie London

Album Yummy, Yummy, Yummy, 1969

COLLECTOR’S CHOICE MUSIC 533-2/EMI 72435-60986-2-6

David Clayton Thomas / arr Mike Melvoin,

« Spinning Wheel »

Peggy Lee

Album A Natural Woman, 1969

CAPITOL/EMI 7243 5 92657 2 8

J Fred Coots / Haven Gillespie / arr Don Bagley,

« You Go to my Head »

Julie London

Album Nice Girls Don’t Stay for Breakfast, 1967

EMI 7243 8 56059 2 5

S Burke / PF Webster / arr Dick Reynolds,

« Black Coffee »

Julie London

Album Around Midnight, 1960

CAPITOL 3698102

S Burke / arr Warren Barker,

« Black Coffee »

Warren Barker and his Orchestra

Album Warren Barker is in, 1959

BLUE MOON 862

Arthur Hamilton,

« Cry me a River »

Dinah Wahington

Album What a Difference a Day Makes, 1959

Compilation Eleven Jazz Standards

SAVANT SAVAGE RECORDS 5997

Matty Malneck / Gus Kahn, arr Billy Marx,

« I’m through with Love »

Lorenz Alexandria with Bud Shank flute, etc.

Album Alexandria the Great 1964

Compilation Women in Love Vol.2

NOVA RECORDS 3107892

Arlen / Koehler / arr Gigi Gryce,

« Let’s Fall in Love »

Betty Carter with Milt Hinton bass, etc.

Album Let’s Fall in Love, 1956

Compilation 50 Singing Ladies

BDMUSIC 73158

Styne / Robbin,

« Diamonds are a Girl’s Best Friend »

Julie London

Album Whatever Julie Wants 1961

Compilation The Best of the Liberty Years

LIBERTY 7912982

Rodgers / Hart / arr Billy May,

« It never Entered my Mind »

Jane Russell

Album Jane Russell, 1958

Compilation Miss Jane Russell Sings

SEPIA RECORDS 1009

Edgar DeLange / Jimmy Van Heusen / arr John Mehegan,

« Darn that Dream »

Anthony Perkins

Album On a Rainy Afternoon, 1958

RCA 74321421232

George Gershwin / Ira Gershwin,

« Embraceable you »

Johnny Mathis

Tony Mottola, Al Caiola guitares

Album Open Fire, Two Guitars, 1959

COLUMBIA/LEGACY 65862

Carolyn Leigh / Cy Coleman / arr Bill Holman,

« Witchcraft »

Mark Murphy

Album Mark Murphy’s Hip Parade, 1960

Anthologie West Coast Vocalists 1953-1961

FREMEAUX ET ASSOCIÉS 5623

Ray Noble / arr Bobby Scott,

« The Touch of your Lips »

Chet Baker

Album Baby Breeze, 1965

VERVE 538328-2

Rodgers / Hart,

« My Funny Valentine »

Julie London

BO de Sharky’s Machine, 1981

VARESE SARABANDE 302 067 238 8