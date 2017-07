Autour d'Henri Salvador

Générique :

Ennio Morricone avec la voix d’Edda dell’Orso

« Une Voce allo Specchio »

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi in la compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

Ray Ventura et son Orchestre avec Henri Salvador

« Armstrong, Duke Ellington, Cab Calloway »

(André Hornez/Paul Misraki) (1948)

Extrait de l’anthologie Intégrale Salvador Vol.1 1942-1948

FREMEAUX and ASSOCIÉS 186

Louis Armstrong and Sy Oliver’s Orchestra

« C’est si Bon (It’s so Good) »

(Henri Betti/André Hornez/Jerry Seelen) (1950)

Extrait de la compilation Jazz and European Songs Vol.1

SAGA 066475-2

Lionel Hampton

« Clopin Clopant »

(Pierre Dudan/Bruno Coquatrix)

Extrait de l’album Live in Paris, 1956

ACCORD 401052

Nat King Cole

« Mood Indigo »

(Ellington/Mills/Bigard, arrgts : David Cavanaugh)

Extrait de l’album Welcome to the Club, 1959

CAPITOL 1107

Count Basie Orchestra

« Midnite Blue »

(Neal Hefti, arrgts : Neal Hefti)

Extrait de l’album The Atomic Mr. Basie, 1958

ROULETTE 8286352

Lambert, Hendricks and Ross + Joe Williams and the Basie Band

« Lil Darlin »

(Neal Hefti/Jon Hendricks) (solo Annie Ross)

Extrait de l’album Sing along with Basie, 1958

ROULETTE RECORDS 600094

Henri Salvador

« J’suis un Feignant (After Supper) »

(Neal Hefti/M Fillipaki)

Extrait de l’album Live in Paris Mes Inédits Janvier-Juin 1958

FREMEAUX and ASSOCIÉS 5667

Henri Salvador guitare chant, Pierre Michelot contrebasse, Mac Kak batterie

« Speak Low »

(K. Weill/O. Nash)

Extrait de l’album Salvador Plays the Blues, 1956

FONTANA 077165

Henri Salvador

« Ma Doudou »

(H. Salvador/M. Pon) (1949)

Extrait de l’anthologie Intégrale Salvador 2 1946-1950

FRÉMEAUX and ASSOCIÉS 5010

Henri Salvador avec les Rythmes de Katherine Dunham

« Ela Diz que Tem » (Cruz/Païva) (1949)

Extrait de la compilation Henri Salvador Sous les Tropiques

PHILIPS B 76.095 R

Joao Gilberto

« Una Mujer »

(Paul Misraki/S. Pontal Rio/C. Olivari, arrgts : Clare Fischer)

Extrait de l’album Joao, 1991

PHILIPS 848188-2

Henri Salvador/Caetano Veloso

« Cherche la Rose »

(René Rouzaud/Henri Salvador, arrgts : Jacques Morelenbaum)

Extrait de l’album Révérence, 2008

V2 530740-6

Caetano Veloso

« Dans mon Île »

(M. Pon/H. Salvador)

Extrait de l’album Outras Palavras, 1981

PHILIPS 04228384652

Bia

« Como eu Sonho (J’ai tant Rêvé) »

(M. Modo/H. Salvador/Bia)

Extrait de l’album Cœur Vagabond, 2006

SONY 82876802162

Luz Casal

« Le Jardin d‘Hiver »

(Keren Ann/Benjamin Biolay)

Extrait de l’album Alma, 2013

PARLOPHONE 0825646395781

Ray Barretto

« Syracuse »

(Bernard Dimey/Henri Salvador)

Extrait de l’album Time was-Time is, 2004

O+MUSIC 109

Jacky Terrasson piano voix, Burnis Travis contrebasse, Adama Diarra percussions

« Maladie d’Amour »

(Henri Salvador/Leona Gabriel/Jean Marcland)

Extrait de l’album Take this, 2015

IMPULSE

Henri Salvador

« À la Claire Fontaine »

(Trad./H. Salvador/M. Stellman)

Extrait de l’album Henri Salvador, 1963

PHILIPS 77 943

Henri Salvador

« Dis Mr Gordon Cooper »

(Henri Salvador)

Extrait de l’album Les Derniers Succès, 1965

RIGOLO 30 002

Henry Cording avec les Calypso Boys

« Va te Faire Cuire un Œuf Man »

(Michel Legrand/Boris Vian) (1956)

Extrait de la compilation Henri Salvador and Henry Cording Chantent Boris Vian

PHILIPS 9 101 282

Henri Salvador

« Blues Dingue »

(Henri Savador)

Extrait de l’album Des Goûts et des Couleurs, 1989

EMI 7922521