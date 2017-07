Autour d'Elvis Presley

Générique :

Ennio Morricone avec la voix d’Edda dell’Orso

« Une Voce allo Specchio »

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi in la compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

Elvis Presley

« Blue Moon of Kentucky »

(Monroe) (1954)

Extrait de l’album The Complete Sun Recordings

CHROME DREAMS 5010

Arthur Crudup

« That’s all Right »

(Arthur Crudup) (1946)

Extrait de la compilation Elvis Presley and The American Music Heritage

FREMEAUX and ASSOCIÉS 5361

Little Junior’s Blue Flames (Junior Parker)

« Love my Baby »

(Parker) (1953)

Extrait du coffret The Sun Blues Box

BEAR FAMILY RECORDS 17310 ¾ JK

Rufus Thomas

« Married Woman »

(Lou Willie Turner/Rufus Thomas) (1952)

Extrait du coffret The Sun Blues Box

BEAR FAMILY RECORDS 17310 ¾ JK

Little Esther Philips

« Hound Dog »

(Leiber/Stoller) (1953)

Extrait de la compilation I Smell a Rat-Early Black Rock n’Roll 1949-1959

HAZELWOOD RECORDS 052

Esther Philips

« Fever »

(John Davenport/Eddie Cooley, arrgts : Marty Sheller) (1966)

Extrait de l’album Set me Free

ATLANTIC 781662-2

Percy Sledge

« Love me Tender »

(E. Presley/V. Matson) (1967)

Extrait de la compilation Lipstick on your Formidable Rhythm n’Blues

RHINO

Connie Francis

« Heartbreak Hôtel »

(Mae Boren Axton/Tommy Durden)

Extrait de la compilation Lipstick on your Collar from album Connie Francis Sings Rock n’Roll Million Sellers, 1959

SNAPPER MUSIC 841

Neil Young

« Mystery Train »

(Sam Philips/Herman Parker Jr.)

Extrait de l’album Everybody’s Rockin’, 1983

GEFFEN RECORDS 4013-2

Elvis Presley

« Tomorrow is a Long Time »

(Bob Dylan)

Extrait de la compilation Elvis Sings… from album Spinout, 1966

SONY 88843057612

Bob Dylan

« Blue Moon »

(Rodgers/Hart)

Extrait de l’album Self Portrait, 1970

COLUMBIA 4670772

Cowboy Junkies

« Blue Moon Revisited (Song for Elvis) »

(Rodgers/Hart/Margo Timmins/Michaël Timmins)

Extrait de l’album The Trinity Session, 1993

RCA 88568

Johnny Cash

« Going to Memphis »

(H. Dew/J. Cash)

Extrait de l’album Ride this Train, 1960

SONY MUSIC 8883765862-05

Roy Orbison

« Memphis Tenessee »

(Chuck Berry) (1972)

Extrait de l’anthologie The Singles Collection 1965-1973

POLYDOR 839234-2

Lee Hazlewood

« Stone Cold Blues »

(Lee Hazlewood)

Extrait de l’album Something Special, 1968

WATER 203

Frank Sinatra

« Gentle on my Mind »

(John Hartford, arrgts : Don Costa)

Extrait de l’album Cycles, 1968

REPRISE RECORDS 7599-27048-2

Sammy Davis Jr.

« In the Ghetto »

(Mac Davis, arrgts : Billy Strange and Billy Rhodes)

Extrait de la compilation Succès artistes divers/1968-1970 from album Something for Everyone, 1970

RHINO RECORDS 71007

Merry Clayton

« Suspicious Minds »

(Mark James) (1972)

Extrait de la compilation The Best of Merry Clayton

SONY 888837396028

Annette Peacock

« Don’t Be Cruel »

(Presley/Blackman)

Extrait de l’album X Dreams, 1978

AURA RECORDS 451

The Cramps

« Aloha from Hell »

(The Cramps)

Extrait de l’album A Date with Elvis, 1986

NEW ROSE 81

Nick Cave

« By the Time I Get to Phoenix »

(Jim Webb)

Extrait de l’album Kicking against the Pricks, 1986

MUTE RECORDS 5099923699922

Elvis Presley

« Are you Lonesome Tonight ? »

(Roy Turk/Lou Handman) (1960)

Extrait de l’album Elvis is Back

RCA 88697 85300 2