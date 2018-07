60 ans de Bossa Nova (3/3) par Thierry Jousse

Aujourd'hui, troisième épisode des 60 ans de Bossa nova....

Générique : Ennio Morricone

« Une Voce allo Specchio » (avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO deLa Stagione dei Sensi /Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

Nara Leao : « Meditaçao »

(Antonio Carlos Jobim/Newton Mendoça)

Extrait de l’album Diz Anos Depois, from compilation A Bossa de Nara (1971)

REF UNIVERSAL MUSIC 017312-2

Doris Monteiro e Miltinho : « A Felicidade/Tristeza de Nos Dois/Nunca Mais/Chega de Saudade »

(Antonio Carlos Jobim/Vinicius de Moraes) (Durval Ferreira/Mauricio Einhorn/Bebeto) (Ed Lincoln/Silvio Cesar) (Antonio Carlos Jobim/Vinicius de Moraes)

Extrait de l’album Doris Miltinho e Charme (1970)

REF EMI

Alaïde Costa : « Insensatez »

(Antonio Carlos Jobim/Vinicius de Moraes, arrgts : Lindolfo Gaya)

Extrait de l’album A final… (1963)

REF UBATUQUI 309

Norma Benguell : « Ho-Ba-La-La »

(Joao Gilberto, arrgts : Lindolfo Gaya)

Extrait de l’album Oooooh ! Compilation Begginer’s Guide to Bossa Nova (1959)

REF NASCENTE 082

Rosanna Tapajos : « Te Quero Assim »

(Roberto Menescal/Ronaldo Boscoli)

Extrait de la compilation Nicola Conte Presents Viagem 4

REF FAR OUT RECORDINGS 166

Ana Lucia with Hamilton Godoy piano… : « Balanço do Mar »

(Z. Rosendo, arrgts : Oscar Castro Neves)

Extrait de l’album Ana Lucia Canta Triste / Compilation Nicola Conte Presents Viagem 4 (1963)

REF FAR OUT RECORDINGS 126

Elza Soares : « Balanço Zona Sul »

(Tito Madi, arrgts : Nelsinho)

Extrait de l’album Baterista Wilson das Neves (1968)

REF EMI 5415342

Neyde Fraga e Walter Wanderley : « Onda Quebranbdo »

Extrait de l’album Mais Balanço com Neyde Fraga / Compilation Viagem 5 (1965)

REF FAR OUT RECORDINGS

Elis Regina : « Upa Neguinho »

(Edu Lobo/Gianfrancesco Guarnieri, arrgts : Erlon Chaves)

Extrait de l’album Elis Especial / Compilation Elis Regina Samba Jazz & Bossa (1968)

REF UNIVERSAL 060251708045

Elis Regina/Antonio Carlos Jobim : « So Tinha de Ser com Você »

(Antonio Carlos Jobim/Alosyo de Oliveira)

Extrait de l’album Elis & Tom (1974)

REF EMARCY RECORDS 824 418-2

Maria Bethania : « Tarde em itapoa »

(Toquinho/Vinicius de Moraes)

Extrait de l’album Que Falta Voce me Faz (2005)

REF BISCOITO FINO 571

Joyce with Harry Allen sax ténor… : « Chovendo na Roseira »

(Antonio Carlos Jobim)

Extrait de l’album Something about Jobim (2015)

REF STUNT RECORDS 15122

Sarah Vaughan : « Double Rainbow (Chovendo na Roseira) »

(Antonio Carlos Jobim/Gene Lees)

Extrait de l’album Copacabana (1981)

REF PABLO RECORDS 99965

Blossom Dearie : « Quiet Nights (Corcovado) »

(Antonio Carlos Jobim/Gene Lees, arrgts : Jack Marshall)

Extrait de l’album May I Come in ? (1964)

REF CAPITOL 4954492

Sergio Mendes & Brasil 66 : « Slow Hot Wind »

(Henry Mancini/Norman Gimbel, arrgts : Sergio Mendes)

Extrait de l’album Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil 66 (1966)

REF VERVE 0602517052482

Waltel Branco : « Megève »

(Henry Mancini)

Extrait de l’album Mancini Tambèm e Samba (1966)

REF MOCAMBO 0014

Tito Puente & his Orchestra : « O Pato »

(Silva/Texeira)

Extrait de l’album Bossa Nova by Puente (1962)

REF LATIN JAZZ AND DANCE RECORDS 107

Les Baxter : « Canto de Ossanha »

(Baden Powell)

Extrait de l’album The Colors of Brazil (1966)

REF CRESCENDO RECORDS

Martin Denny : « Exotique Bossa Nova/Quiet Village Bossa Nova »

(Co Co Shumann) (Martin Denny)

Extrait de l’album The Versatile Martin Denny / Compilation Bossa Nova Ville (1963)

REF CAPITOL 8534102

Laurindo Almeida & The Bossa Nova All Stars : « Misirlou »

(Nicholas Roubanis)

Extrait de l’album It’s a Bossa Nova World / Compilation Bossa Nova Ville (1963)

REF CAPITOL 8534102

Marcel Azzola : « Manha de Carnaval Chanson d’Orphée»

(Luiz Bonfa)

Extrait de l’album Typique

REF UNIVERSAL 982 238-8

Jo Basile (Joss Baselli) e Bossa Tres (Luis Carlos Vinhas piano, Sebastian Neto bass, Edison Machado drums) : « Coisa mais Linda »

(Carlos Lyra)

Extrait de l’album Bossa Très e Jo Basile (1963)

REF UBATUQUI 311

Edison Machado : « So Por Amor »

(Baden Powell)

Extrait de l’album Edison Machado e Samba Novo (1964)

REF SONY MUSIC 4813

Zimbo Trio (Hamilton Godoy piano, Luiz Chaves bass, Rubens Barsotti drums) : « Berimbau »

(Baden Powell)

Extrait de l’album Zimbo Trio (1964)

REF SOM LIVRE 0498/2

Tenorio Jr. : « Samadhi »

(Tenorio Jr.)

Extrait de l’album Embalo on / Compilation Nicola Conte Presents Viagem (1963)

REF FAR OUT RECORDINGS 126

Balanço Trio : « Zazueira »

(Jorge Ben)

Extrait de l’album Casa de Bamba in anthologie Bossa Jazz (1969)

REF SOUL JAZZ 245

Milton Banana Trio : « Cidade Vazia »

(Baden Powell/Fernando Freire)

Extrait de l’album Balançando com Milton Banana Trio, in compilation Brazil 70’s Vol.3 (1966)

REF SUPERCLASSE 113

Sansa Trio : « Samba em Blue »

(Sonny Rollins)

Extrait de l’album Sansa Trio on Som Maior, in compilation Nicola Conte Presents Viagem (1964)

REF FAR OUT RECORDINGS 126

Walter Wanderley : « Mulher de Trinta »

(Luiz Antonio/Fermata)

Extrait de l’album Samba e Samba com Walter Wanderley (1961)

REF ODEON 376921 2

Luiz Henrique and Walter Wanderley : « Florianopolis »

(Luiz Henrique)

Extrait de l’album Popcorn (1968)

REF VERVE 6 8 734

Wilson Simonal : « Comigo e Assim »

(Antonio Carlos Jocafi)

Extrait de l’album Simonal (1970)

REF EMI RECORDS 724347309625