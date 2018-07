60 ans de Bossa Nova (2/3) par Thierry Jousse

Aujourd'hui, deuxième épisode des 60 ans de Bossa nova : précurseurs et successeurs

Générique : Ennio Morricone

« Une Voce allo Specchio » (avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO deLa Stagione dei Sensi /Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

Dick Farney : « Garota de Ipanema »

(Antonio Carlos Jobim/Vincius de Moraes)

Extrait de l’album Antonio Carlos Jobim / From compilation 500 Years of Brasil (1970)

REF BMG 74321791742

Johnny Alf e Conjuto : « Rapaz de Bem »

(Johnny Alf)

Extrait de l’anthologie Les Précurseurs de la Bossa Nova (1955)

REF FRÉMEAUX ET ASSOCIÉS 5216

Johnny Alf : « Gismi »

(Jose Briamonte/Johnny Alf, arrgts : Jose Briamonte)

Extrait de l’album Johnny Alf (1963)

REF MR BONGO 093

Lucio Alves : « Rio »

(Roberto Menescal/Ronald Boscoli)

Extrait de l’album Balançamba (1963)

REF ELENCO ME-2

Lucio Alves/Sylvia Telles : « Eu nao Existe sem Voce »

(Antonio Carlos Jobim/Vinicius de Moraes)

Extrait de l’anthologie The Warm World of Antonio Carlos Jobim

REF EL 218

Sylvia Telles : « Samba do Aviao »

(Antonio Carlos Jobim)

Extrait de la compilation Pure Bossa Nova A View on the Music of Syvia Telles (1964)

REF UNIVERSAL

Maysa : « O Barquinho »

(Roberto Menescal/Ronaldo Boscoli)

Extrait de l’album Barquinho, compilation L’Aube à Copacabana, Vol.2 (1961)

REF BD MUSIC 068

Miltinho : « Mulher de Trinta »

(Miltinho)

Extrait de la compilation L’Aube à Copacabana, Vol.2 (1960)

REF BD MUSIC 068

Ciro Monteiro : « O Astronauta »

(Baden Powell/Vinicius de Moraes)

Extrait de l’album De Vinicius à Baden especialmente para Ciro Monteiro (1965)

REF ELENCO ME-24

Dorival Caymmi, Quarteto em Cy e o Conjunto Oscar Castro Neves (Intro : Vinicius de Moraes) : « Saudades da Bahia/Das Rosas »

(Dorival Caymmi)

Extrait de l’album Vinicius/Caymmi (1965)

REF FONTANA 6 488 152

Tom Jobim : « Milagre »

(Dorival Caymmi)

Extrait de l’anthologie Songbook Dorival Caymmi, Vol.1 (1993)

REF LUMIAR DISCOS 05/93

Moraes Moreira : « Samba da Minha Terra »

(Dorival Caymmi)

Extrait de l’anthologie Songbook Dorival Caymmi, Vol.1 (1993)

REF LUMIAR DISCOS 05/93

Caetano Veloso : « Oba-là-là/Bim Bom »

(Joao Gilberto)

Extrait de l’album Totalmente Demais (1986)

REF PHILIPS 04228301452

Gilberto Gil : « Desafinadao »

(Antonio Carlos Jobim/Newton Mendoça)

Extrait de l’album Gilbertos Samba (2014)

REF SONY 88843082912

Gal Costa : « Desafinado »

(Antonio Carlos Jobim/Newton Mendoça, arrgts : Gilberto Gil)

Extrait de l’album India (1973)

REF MR BONGO 149

Tom Ze : « A Felicidade »

(Antonio Carlos Jobim/Vinicius de Moraes)

Extrait de l’album Estudando o Samba (1975)

REF CONTINENTAL 857384832-2

Tom Ze : « Joao nos Tribunais »

(Tom Ze)

Extrait de l’album Estudando a Bossa (2008)

REF DISCMEDI BLAU 4633-02

Arto Lindsay/Vinicius Cantuaria : « A Lua Pela Grande »

(Jun Miyake/Vinicius Cantuaria/Arto Lindsay)

Extrait de l’album Innocent Bossa in the Mirror (2002)

REF NEKTAR MUSIC 68.823

Bruno Capinan/Jun Miyake : « Alta Maré »

(Jun Miyake/Bruno Capinan)

Extrait de l’album Lost Memory Theatre Act 3 (2018)

REF YELLOW BIRD RECORDS 7782

Paula Morelenbaum/Paulo Jobim : « Elà e Carioca »

(Antonio Carlos Jobim/Vinicius de Moraes)

Extrait de l’album Quarteto Jobim Morelenbaum (1999)

REF EMARCY RECORDS 542215-2

Rosa Passos : « Pra Machucar meu Coraçao »

(Ary Barroso)

Extrait de l’album Rosa Passos Canta Ary, Tom e Caymmi

REF BISCOITO FINO 362-2

Clara Moreno : « Mas que Nada »

(Jorge Ben, arrgts : Paulo Malheiros)

Extrait de l’album Samba Esquema Novo (De Novo) (2016)

REF FAR OUT RECORDINGS

Eliane Elias piano, Eddie Gomez bass, Jack Dejohnette drums, Nana Vasconcelos percussions : « Waters of March/Agua de Beber »

(Antonio Carlos Jobim)

Extrait de l’album Eliane Elias Plays Jobim (1990)

REF BLUE NOTE 7930892

Marcos Valle/Stacey Kent : « The Face I Love (Seu encanto) »

(Marcos Valle/Pingarilho/Paulo Sergio Valle/Ray Gilbert, arrgts : Jesse Sadoc & Marcos Valle)

Extrait de l’album Ao Vivo (2014)

REF SONY 88875015142

Stacey Kent : « Samba Saravah »

(Baden Powell/Pierre Barouh, arrgts : Jim Tomlinson)

Extrait de l’album Breakfast on the Morning Tram (2007)

REF BLUE NOTE 509995016116

Fabrizio Bosso trompette, Irio De Paula guitare : « Summer Samba »

(Marcos Valle)

Extrait de l’album Once I Loves Chapter One (2003)

REF PHILOLOGY 256.2

Marcos Valle : « Crickets Sing for Anamaria »

(arrgts : Eumir Deodato)

Extrait de l’album Braziliance (1966)

REF WARNER BROS 1654