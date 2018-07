60 ans de Bossa Nova (1/3) par Thierry Jousse

Aujourd'hui, premier épisode de 60 ans de bossa nova : les classiques du genre et quelques pépites de Jazz Bossa....

Générique : Ennio Morricone

« Une Voce allo Specchio » (avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi / Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

___________________________________________

Joao Gilberto : « Chega de Saudade »

(Antonio Carlos Jobim/Vincius de Moraes)

Extrait de l’album Chega de Saudade (1959)

REF UBATUQUI 314

Joao Gilberto : « Discussao »

(Antonio Carlos Jobim/Newton Mendoça)

Extrait de l’album O Amor, O Sorriso e Amor (1960)

REF UBATUQUI 314

Elizete Cardoso with Joao Gilberto guitare etc. : « Outra Vez »

(Antonio Carlos Jobim)

Extrait de l’album Cançao de Amor Demais(1958)

REF DISCMEDI BLAU 4630-02

Baden Powell : « Samba do Aviao »

(Antonio Carlos Jobim)

Extrait de l’album A Vontade (1964)

REF SOUL JAZZ RECORDS 44

Luiz Bonfa : « Samba de Orfeu »

(Luiz Bonfa, arrgts : Luiz Bonfa et Bobby Scott)

Extrait de l’album Braziliana (1965)

REF VERVE 600-199

Roberto Menescal e seu Conjunto (Eumir Deodato piano…) : « Garota de Ipanema »

(Antonio Carlos Jobim)

Extrait de l’album A Bossa Nova de Roberto Menescal e seu Conjunto (1963)

REF ELENCO ME-3

Antonio Carlos Jobim : « Favela »

(Antonio Carlos Jobim, arrgts : Claus Ogerman)

Extrait de l’album The Composer Plays (1963)

REF VERVE 823011-2

Antonio Carlos Jobim with Danilo et Dori Caymmi etc. : « So Tinha de Ser com Voce »

(Antonio Carlos Jobim/Alosyo de Oliveira)

Extrait de l’album Caymmi Visita Tom (1964)

REF EMARCY 0042284896627

Vinicius de Moraes : « O Astronauta »

(Baden Powell/Vinicius de Moraes)

Extrait de l’album Vinicius & Odette Lara (1963)

REF ELENCO ME-1

Joao Gilberto : « Vocé e Eu »

(Carlos Lyra/Vinicius de Moraes)

Extrait de l’album Joao Gilberto (1961)

REF UBATUQUI 314

Jon Hendricks : « You and I (Voce e Eu) »

(Carlos Lyra/Vinicius de Moraes/Jon Hendricks)

Extrait de l’album Salud Joao Gilberto (1961)

REF REPRISE RECORDS 93264 8245-2

Wanda de Sah with Sergio Mendes Trio (Sergio Mendes piano, Sebastiao Neto bass, Chico Batera drums), Rosinha de Valença guitare et Bud Shank sax alto : « So Nice (Samba de Verao) »

(Marcos Valle/Paulo Sergio Valle/Norman Gimbel)

Extrait de l’album Brasil 65 / Compilation Beginner’s Guide to Lounge and Exotica (1965)

REF NASCENTE 085

Astrud Gilberto : « Photograph (Fotografia) »

(Antonio Carlos Jobim, arrgts : Marty Paich)

Extrait de l’album The Astrud Gilberto Album (1965)

REF VERVE 6-8643

Joao Donato : « Manha de Carnaval »

(Luiz Bonfa, arrgts : Claus Ogerman)

Extrait de l’album The New Sound of Brazil (1965)

REF BMG/RCA

Sergio Mendes Trio (Sergio Mendes piano, Sebastiao Neto bass, Chico Batera drums) with Antonio Carlos Jobim guitare, Phil Woods alto sax : « Vivo Sonhando »

(Antonio Carlos Jobim)

Extrait de l’album Bossa Nova YorK (1964)

REF ELENCO 731452695321

Stan Getz with Laurindo Almeida : « Outra Vez »

(Antonio Carlos Jobim)

Extrait de l’album Stan Getz with Guest Artist Laurindo Almeida (1963)

REF VERVE 0602517679237

Laurindo Almeida Quartet (Laurindo Almeida guitare, Bud Shank sax alto, Harry Rabasin bass, Roy Harte drums) : « Speak Low »

(Kurt Weill)

Extrait de l’album Laurindo Almeida Quartet (1954)

REF PACIFIC JAZZ 32-5263

Sammy Davis Jr chant, Laurindo Almeida guitare : « Speak Low »

(Nash/Weill)

Extrait de l’album Sammy Davis Jr Sings Laurindo Almeida Plays

REF DCC 055

Bud Shank : « Misty »

(Erroll Garner)

Extrait de l’anthologie The Bossa Nova Years (1962)

REF UBATUQUI 307

Bob Brookemeyer & Lalo Schifrin : « My Funny Valentine »

(Rodgers/Hart, arrgts : Lalo Schifrin)

Extrait de l’album Samba Para Dos/ Compilation Jazz Bossa Nova (1963)

REF VERVE 841 451-2

Gerry Mulligan : « Prelude in E Minor »

(Frédéric Chopin, arrgts : Gerry Mulligan)

Extrait de l’album Night Lights/ Compilation Jazz Bossa Nova (1963)

REF VERVE 841 451-2

Ike Quebec sax ténor, Kenny Burrell guitare, Wendell Marshall bass, Willie Bobo drums : « Liebestraum »

(Franz Liszt, arrgts : Ike Quebec)

Extrait de l’album Soul Samba

REF BLUE NOTE 8524432

Zoot Sims : « Nature Boy »

(Eden Ahbez, arrgts : Manny Albam ou Al Cohn)

Extrait de l’album New Beat Bossa Nova Means the Samba SwingsVol.2 /Anthologie Recado Bossa Nova

REF FRESH SOUND 189

Ron Carter : « Whisper Not »

(Benny Golson)

Extrait de l’album Jazz & Bossa (2008)

REF BLUE NOTE 2281042

Phil Woods clarinette, Irio De Paula guitare : « Days of Wine and Roses »

(Henry Mancini)

Extrait de l’album Encontro (on Jobim) (2000)

REF PHILOLOGY 301.2

Romero Lubambo guitare, Lica Ceccato chant : « Autumn Leaves »

(Joseph Kosma)

Extrait de l’album Live in Europe (2002)

REF SEVEN MUSIC 241-164

Diego Figueiredo guitare, Cyrille Aimée chant : « Caravan »

(Ellington/Mills/Tizol)

Extrait de l’album Broken Bossa, 2015)

REF STUNT RECORDS

Tania Maria : « Florzinha »

(Sidney Bechet/Tania Maria)

Extrait de l’album Canto (2006/2012)

REF NAÏVE 622711