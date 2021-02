Un nouveau podcast France Musique pour faire découvrir les instruments aux enfants

Comment souffler dans une clarinette sans la vexer ? Faut-il couper la queue d'un cheval pour fabriquer un archet ? Le nouveau podcast natif de France Musique part à la découverte des instruments. Destiné aux enfants et préparé par Saskia De Ville, sa sortie est prévue pour la Fête de la musique.

Salle Colonne à Paris, des enfants enchaînent plusieurs petites scènes. Nous sommes en plein enregistrement du prochain podcast natif de France Musique. Préparé par Saskia De Ville, productrice de la chaîne, elle nous en fait la présentation : « J'avais très envie de pouvoir expliquer comment fonctionne un instrument de musique. On parle énormément d’histoire de la musique, des grands compositeurs, mais cette série permet de comprendre comment sonne un violoncelle, comment est-ce qu’on fait pour frotter un archet, quels sont les matériaux utilisés pour fabriquer un archet, quels sont les types de bois. C'est cet esprit-là de lutherie ou d’organologie qui m’intéressait donc c’est vraiment ça que j’ai voulu mettre dans ces podcast ».

C’est en partant d’une histoire que ce podcast en cinq épisodes nous dévoile les secrets de plusieurs instruments. Une histoire qui se passe à Radio France : « Le pitch c’est un groupe d’enfants qui se balade dans la Maison de la radio, qui est très grande, on s'y perd facilement, et ces enfants se retrouvent sur la scène de l’Auditorium. Les musiciens sont partis en pause, donc les instruments sont à leur disposition. Les enfants s’approchent et font connaissance avec ces instruments qui prennent vie ».

Mathieu Amalric dans le rôle du violoncelle, Blanche Gardin dans celui de la trompette

Chaque épisode équivaut à un instrument interprété par un comédien, notamment Mathieu Amalric qui cet après-midi là enregistrait l’épisode du violoncelle : « Moi qui ne sait pas jouer de violoncelle c’est le pied. Et puis c’est pour les enfants, mais pour les adultes aussi, j’ai appris plein de choses. Ça reste un mystère ce son. D'où vient-il ? Comment est-ce possible ? Jérôme a un instrument de 2000 et j’étais comme un enfant tout à l’heure, en train de lui poser des questions sur son propre violoncelle, fabriqué dans la région de Vannes, mais quand même avec des bois d’Italie. Ça donne envie d’en jouer quoi. »

Jérôme, c’est le violoncelliste Jérôme Pernoo qui, à ses côtés, fait résonner son violoncelle. Il interprète donc lui aussi, mais musicalement, l’instrument : « C’est quand même assez fantasmagorique d’avoir l’instrument qui nous répond, qui répond à nos questions et puis il est bienveillant ce violoncelle, qui répond à cette petite fille, il lui révèle quand même ses secrets, il lui raconte comment il vibre, comment il ressent les vibrations, comment il fait ressentir à celui qui est en train de le jouer. ».

Les comédiens sont donc accompagnés de musiciens pour donner de la voix aux instruments. Les prochains épisodes, qui devraient durer entre 8 et 10 minutes, seront tournés en mars, pour une sortie prévue pour la fête de la musique. Avec notamment Jean-Pascal Zadi dans le rôle de la clarinette et Blanche Gardin dans celui de la trompette.