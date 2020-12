Un concert du Nouvel An à Vienne sans public mais avec des applaudissements

Demain aura lieu le traditionnel concert du Nouvel an à Vienne. Pour la première fois, la salle du Musikverein sera vide de tout public, mais les applaudissements des téléspectateurs pourront être diffusés en direct grâce à une application conçue par le diffuseur autrichien de l’événement.

Après une année 2020 bien singulière, c’est avec un rendez-vous traditionnel et incontournable que va démarrer 2021 : le concert du Nouvel An de Vienne. Diffusé en direct le premier janvier à 11h sur France Musique et France 2, le concert a été maintenu, mais sans public, pour respecter les normes de sécurité sanitaire. Il a donc fallu trouver un autre moyen pour faire exister les applaudissements des spectateurs, à l’écran, à l’antenne et dans la salle. Nicolas Auboyneau est chargé du théâtre et des événements internationaux pour France Télévisions : « On sait que pour tous les musiciens, avoir en face de soi un public c’est quelque chose d’essentiel, et là pour ce concert là encore plus. L’ORF, le diffuseur autrichien de l’événement a donc eu une idée géniale, qui est celle de créer une application qui est assez simple, dans laquelle on peut s’inscrire, mettre sa photo, et applaudir ainsi en direct pendant le concert ».

Les applaudissements de millions de téléspectateurs et d’auditeurs vont donc ponctuer en direct les morceaux interprétés par l’Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Riccardo Muti. Pour cela il faut s’inscrire dès maintenant sur le site internet du concert, avec son téléphone portable. Se connecter ensuite le jour J. Quelques indications vous seront données, comme s’assurer que la pièce est silencieuse ou placer son téléphone à 50 centimètres de soi. Une idée simple, en apparence seulement, de l’ORF : « Ce qui est compliqué c’est la simultanéité, quelqu’un qui va applaudir à Tokyo, à Paris, ou à New York en direct, il faut qu’il soit aussi en direct avec la salle du Musikverein, sinon ça n’a pas de sens ».

Les musiciens et les chefs entendront également ces applaudissements qui seront moins nombreux tout de même qu’à l’habitude : « Habituellement, entre chaque petite pièce, chaque valse, on a les applaudissements de la salle. Là, cette fois-ci, il y aura un enchaînement de morceaux et à certains moments du concert, entre plusieurs groupes de valses ou de polka par exemple, on aura les retours de ces applaudissements qui viennent du monde entier »

L’application vous propose également d’envoyer votre photo et certaines d’entre elles seront diffusées sur écran derrière l’orchestre. Un test a été fait la semaine dernière, tout a bien fonctionné. Le jeudi 31, une répétition générale aura lieu. Elle permettra de savoir si les applaudissements des spectateurs pourront être également diffusés au moment de la célèbre Marche de Radetzky.