"Dialogues" aux Champs-Élysées : le formidable choc des chorégraphies

Six pièces de danse contemporaine, sorties de l'imaginaire de six chorégraphes, données en une seule soirée par des danseurs du monde entier. C'est l'expérience audacieuse que propose jusqu'à dimanche le Théâtre des Champs-Élysées. Reportage.

Un rêve pour les amateurs de danse contemporaine, et du jamais vu, selon la production du spectacle intitulé "Dialogues", qui se se tient jusqu'à dimanche au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Six pièces de danse contemporaine, données en une seule soirée par des danseurs venus de compagnies du monde entier. Des pièces de quinze minutes en moyenne, créées par les plus grands noms de la chorégraphie actuelle : Crystal Pite, Mats Ek, Sasha Waltz, Emma Portner, Jirí Kylián et Ohad Naharin. Un spectacle placé sous le signe des rencontres.