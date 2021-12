"Solo Andata" : chanter et apprendre le français avec Barbara

L’Orchestre de Chambre de Paris poursuit son engagement auprès de tous les publics. Avec le metteur en scène Thomas Bellorini, depuis le mois dernier, il organise des ateliers au sein de structures sociales, pour préparer un spectacle, "Solo Andata". Il sera donné au Bataclan en janvier.

Les participants et participantes arrivent un à un et s’installent dans la salle au sol et aux chaises couleur vert d’eau. Ils sont une vingtaine assis autour du clavier. Pendant deux heures, tout le monde va chanter pour répéter le chœur final du spectacle Solo Andata, du metteur en scène Thomas Bellorini. Il nous le présente : « L’histoire, c’est un texte d’Erri de Luca, un poème qui raconte la traversée de l’Afrique pour arriver au Maghreb, puis la traversée de la Méditerranée pour arriver dans le Sud de l’Italie, dans les Pouilles. Donc c’est plutôt très actuel, et moi j’avais envie de mélanger des musiques du monde, du répertoire hongrois, turc, arménien, et de la musique dite savante, pour que tout le monde puisse chanter avec son histoire, son timbre. »

« Pendant deux heures, c’est leur temps à elles »

Sont associés au projet un foyer pour mineurs de l’association Aurore, la Maison des réfugiés, et le centre social Solidarité Roquette où nous nous trouvons. Avant de commencer à chanter, les participants se présentent, avec à leurs côtés Marine Cartier-Larger. Elle travaille sur place et a tout de suite été très emballée par le projet. « Ces familles, pour la plupart, vivent dans les hôtels sociaux du 11e arrondissement de Paris, dans de grandes difficultés sociales. Ce sont en grande majorité des mamans, qui n’ont pas l’occasion de prendre du temps pour elles. Et là c’est une pause pendant laquelle elles n’ont pas le souci des enfants, elles n’ont le souci de rien. Pendant deux heures, c’est leur temps à elles. »

Dans son sac, Thomas Bellorini avait amené ce jour-là les paroles de la chanson Dis, quand reviendras-tu ? de Barbara. Car l’un des objectifs du projet est aussi d’aider les participants, qui souvent sont arrivés récemment en France, à apprendre le français. Loin des cahiers et des stylos. C’est Mariam, qui vient du Burkina Faso, que l’on entend déchiffrer : « Cet atelier me va droit au cœur, ça me plait beaucoup, ça me permet d’apprendre beaucoup de choses, d’apprendre à chanter, à travailler la voix. S'il y a un autre mot à employer, qui est plus fort que le mot 'contente', je l’emploierais, parce que ça me fait beaucoup de bien. »

Pour entendre Mariam et beaucoup d’autres sur la scène du Bataclan, avec des musiciens de l’Orchestre de chambre de Paris et trois chanteuses, rendez-vous donc les 13 et 14 janvier. Même si ces ateliers font tout autant partie du spectacle, s’accordent à dire tous ses participants.