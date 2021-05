Les musiciennes et la grossesse : comment la vivent-elles ?

Comment les musiciennes vivent-elles leur grossesse ? Comment peut-elle impacter leur pratique ? Comment retrouver son niveau d'avant ? Pourquoi c'est un sujet dont on parle si peu ? Musiciennes et professionnelles de la femme enceinte répondent au micro de Suzana Kubik.

Nous sommes le16 juin 2019, à la Philharmonie de Paris. Sur scène, la trompettiste jazz Airelle Besson fait son retour après avoir donné naissance à une petite fille. Ce que ne savent pas ceux qui sont venus l'écouter, c'est que la musicienne revient de loin : à cause de la grossesse, elle a du mettre sa carrière entre parenthèses pendant un long moment:

"Le premier mois, ce fut OK. Mais à partir du mois numéro 2, j'ai été très malade et j'étais alitée complètement et quasiment hospitalisée parce que j'ai perdu à peu près 10 kilos en deux, trois mois. Évidemment, c'est à la fois la joie d'être enceinte qui est l'une des plus belles choses qui puisse arriver à une femme. Et en même temps, c'était très difficile. A un moment donné, je me suis dit, si je ne peux pas faire de la trompette, je vais au moins composer. Airelle est également compositrice, arrangeuse et cheffe d'orchestre. Mais j'étais trop fatiguée, au bout de cinq minutes je redevenais malade. "

