Enregistrer les forêts avant qu'il ne soit trop tard, un reportage de Marie Gicquel

Depuis une vingtaine d'années, le chercheur et compositeur italien David Monacchi pose ses micros durant toute une journée, au cœur des forêts équatoriales (de Bornéo, en passant par l'Afrique et l'Amazonie).

David Monacchi capte des sons rares de la faune et de la flore, en déclin, et souhaite préserver cet univers sonore menacé par l'activité humaine. En résidence à l’Ircam, l’institut de recherche et de coordination acoustique musique, il a côtoyé Olivier Warusfel, le directeur des équipes qui travaillent sur l’acoustique. Son travail doit être présenté prochainement au théâtre de Gennevilliers.