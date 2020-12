La Dame Blanche à Rennes, « une première vie à l’image, avant la vie sur les planches »

Vendredi 11 décembre, La Dame Blanche de François-Adrien Boieldieu, était diffusée en direct, depuis l’Opéra de Rennes sur France 3 Bretagne et sur internet. Une façon de faire vivre dans un premier temps ce projet porté par la Coopérative, avant qu’il ne rencontre le public l’année prochaine.

Hier, le public aurait du être présent à Rennes pour assister à La Dame Blanche, projet porté cette année par la Coopérative. La première était prévue à Compiègne le 6 novembre dernier. Grace aux équipes de France TV et au Festival digital L’Amour de Loin, le spectacle s'est offert une première vie numérique, en étant capté et diffusé en direct sur France 3 et sur les sites de plusieurs orchestres et maisons d’opéra. La tournée qui était prévue cette année est quant à elle reportée à l’année prochaine, dans les théâtres qui co-produisent ce spectacle, à Compiègne, Rennes ou encore l’Atelier Lyrique de Tourcoing, réunis au sein de la Coopérative. Cette société en participation fait voyager les productions lyriques partout en France et elle accompagne le développement de la carrière de jeunes artistes, comme le ténor Sahy Ratia, qui interprète le rôle-titre.