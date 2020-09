La rentrée de l'Orchestre national de Lille

L'orchestre national de Lille a lancé sa saison les 24 et 25 septembre. Une saison forcément particulière, après des mois d'arrêt et des contraintes liées à la crise sanitaire. Reportage de Cécile Bidault.

L'orchestre national de Lille a lancé sa saison jeudi dernier les 24 et 25 septembre. La salle était remplie au tiers pour respecter les distances, et les spectateurs masqués. Le chef Alexandre Bloch et ses musiciens ont également beaucoup de règles à respecter, ils ne peuvent pas être tous ensemble sur la scène : il y avait donc trois œuvres au programme, une pour les cuivres, et deux pour les cordes. Cécile Bidault de France Bleu Nord les a suivis des dernières répétitions à la première représentation.