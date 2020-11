Des cours de chant virtuels avec l'Opéra de Lille pendant le confinement

L'opéra de Lille propose des leçons de chant quotidiennes pendant ce deuxième confinement. Filmées depuis le foyer de l'opéra, elles sont assurées par la cheffe de chœur Brigitte Rose, accompagnée d'un pianiste. Un reportage de Cécile Bidault.

« Bonjour et bienvenue dans le grand foyer de l'Opéra de Lille. » Depuis le 14 novembre, le rendez-vous est réglé comme du papier à musique. Tous les jours, à 17h, la cheffe de choeur Brigitte Rose vous invite à sa leçon de chant par vidéos interposées, sur la page Facebook de l'institution lyrique. A l'Opéra de Lille on l'appelle Mme Finoreille, car c'est elle qui dirige ce beau projet né en 2015, qui consiste à apprendre le chant aux enfants des écoles et à les amener jusque sur la scène de l'opéra.

C'est donc depuis le grand foyer de l'Opéra de Lille qu'elle est filmée, accompagnée par Jacques Schab au piano, et vous, derrière l'écran, vous n'avez qu'à la suivre, même si ce sont vos tous premiers pas en chant.

Trenet, Boris Vian, Boby Lapointe et du lyrique

On commence par quelques exercices de respiration, puis un échauffement des cordes vocales, et ensuite, petit à petit, Brigitte Rose vous apprend une chanson. Les quatre premières séances étaient consacrées à La mer de Charles Trenet.

Brigitte Rose avait déjà fait des vidéos depuis chez elle pendant le premier confinement, et pour cette deuxième saison, l'opération prend de l'ampleur « la période étant un peu difficile, on a besoin de légèreté. Le fait de s'évader par le chant, ça me plaît. C'est très agréable d'être dans l'écrin du grand foyer de l'opéra et de se dire que la vie peut continuer un peu normalement. Travailler de cette façon, c'est aussi une façon de maintenir le lien ».

Après les séances Trenet, place à Boris Vian, puis Boby Lapointe, avec un peu de répertoire en anglais également, et du lyrique. En tout, six morceaux sont au programme jusqu'au 4 décembre.

Vous pouvez même vous enregistrer, et envoyer vos essais à Brigitte Rose, qui vous donnera des conseils personnalisés (chantons@opera-lille.fr)