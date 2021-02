Le conservatoire de Limoges à l'heure baroque

Le conservatoire de Limoges se met à l'heure baroque. Pendant deux ans, les élèves du 3e cycle bénéficient des masterclasses dispensés par les formateurs du Centre de musique baroque de Versailles. Reportage par Suzana Kubik.

C'est un projet qui donne de l'espoir en cette période où les jeunes musiciens se retrouvent privés de scène : le conservatoire de Limoges en partenariat avec Le Centre de musique baroque de Versailles prépare la création scénique de l'opéra La Vénitienne de Michel de La Barre, flûtiste solo à l'orchestre de l'Académie Royale de Musique et contemporain de Jean-Philippe Rameau, opéra qui a eu un bref moment de gloire en 1705 et est depuis passé aux oubliettes.

Mais le projet n'est pas limité à cette production, bien au contraire. Il s'agit d'une vraie immersion : pendant deux ans, la vénérable institution versaillaise dédiée à la musique française des XVI et XVII siècles forme les élèves du troisième cycle à l'esthétique et à l'interprétation baroque. Ateliers, tables rondes, masterclass, et plusieurs fois par trimestre, les weekends entiers où les élèves enchaînent le chant, la danse, la gestuelle baroque et les répétitions par groupes, autour d'une partition ressuscitée.

