Les salles préparent leur réouverture

Malgré le couvre feu et la date du 15 décembre toujours en suspens, les salles de concert préparent leur réouverture avec bonheur. Un bonheur en demi teinte toutefois entre jauge réduite et programmation chamboulée. Reportage de Marie Gicquel.

Ne les imaginez pas tapissées de poussière, lumière éteinte, désertées par les musiciens. Pendant ce second confinement, les scènes des salles parisiennes ont bien été occupées par les instruments et les pupitres, parfois pour des concerts en streaming, parfois pour des répétitions. Certaines ont même accueilli des tournages de films. A une semaine du 15 décembre, date probable de leur réouverture, Marie Gicquel a fait le point avec la Philharmonie, le Théâtre des Champs-Elysées, et la salle Cortot.