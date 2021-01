Derrière le masque, la Voix humaine de Barbara Hannigan

Ce mercredi 6 janvier est enregistrée au studio 104 de la Maison de la radio la performance du vidéaste Denis Guéguin et de la soprano et cheffe d’orchestre Barbara Hannigan. Ensemble, ils proposent les Métamorphoses de Richard Strauss et la Voix Humaine de Francis Poulenc.

Barbara Hannigan dirige et chante la Voix humaine de Poulenc, ici lors des répétitions au Centquatre