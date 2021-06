Bingo ! Un loto musical avec le Trio Musica Humana

En résidence à la Cité de la Voix, à Vézelay, le Trio Musica Humana a créé son Bingo Musical. Un véritable jeu de loto, auquel le public participe, qui combine théâtre, musique et humour.

Des néons de toutes les couleurs, de la fumée, des lasers et du synthétiseur. Bienvenue dans le Bingo Musical du Trio Musica Humana. Une partie de loto agrémentée de moments musicaux, nous explique Igor Bouin, membre du trio : « On fait vraiment vivre une partie de loto, avec son quine, son double quine, son carton plein. On imagine dans nos rêves les plus fous que ça soit un spectacle qui puisse à la fois toucher le public traditionnel des concerts de musique classique, et aussi le public traditionnel des parties de loto et que justement ces joueurs de loto soient fiers de se dire que ce jeu est chouette. Et qu’ils repartent avec des étoiles dans les yeux ! »

Le public dispose de grilles de loto et il est invité à jouer, à participer. Et si pour le moment le Trio Musica Humana a pu faire des sorties de résidence devant quelques professionnels, les spectateurs arriveront bientôt, et avec eux, une bonne dose d’inconnu. Pour préparer cette part d’improvisation, les chanteurs ont fait appel à Corinne Benizio, qui met en scène le spectacle. C’est elle Shirley, dans le duo Shirley et Dino : « J’ai essayé un maximum de leur dire, "faites-vous confiance", "vous avez les moyens", parce qu’ils sont très bons, ils sont bons comédiens, ils ont une belle folie qu’il faut préserver. Il faut qu’ils puissent s’amuser entre eux et avec les gens. Alors ils ne savaient pas vraiment le faire, ou plutôt, ils ne savaient pas qu’ils savaient le faire, mais maintenant ils commencent à bien le comprendre ».

, © Radio France / Sofia Anastasio

Le répertoire chanté du spectacle va de Guillaume de Machaut, Clément Janequin, à Diane Tell ou Starmania. Un programme qui peut paraitre inattendu à la Cité de la Voix, centre national d’art vocal, que défend son directeur, François Delagoutte : « On ne s’interdit rien à laCité de la Voix, et surtout avec les artistes auxquels on croit et c’est le cas des trois garçons du Trio Musica Humana. On avait envie de retrouver de la joie, de réfléchir à la manière dont renouer avec le public après cette période. Il y a eu cette idée de loto qui a émergé, et ce sont les bons numéros, si je peux oser dire ça, pour pouvoir aller toucher des gens qui sont un peu loin peut être de nos activités habituelles ».

Et justement, le décors, les lumières, le matériel technique ont été conçus pour être opérationnels partout, et pouvoir ainsi donner ce Bingo Musical pas seulement dans des salles de spectacle, mais aussi, dans des salles des fêtes, ou en extérieur, comme un vrai loto.

Parmi les dates pour voir ce spectacle, le 20 juin au festival d’Hardelot et le 22 août à 13h à Vézelay, avec Yann Rolland, Martial Pauliat et Igor Bouin.